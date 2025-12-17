ГЕРБ и ИТН ще подкрепят само удължителния бюджет

Удължителният бюджет ще бъде приет, а благодарение на БСП успяхме да внесем и редовния. Това заяви Деница Сачева на брифинг в Народното събрание, след като редовният държавен бюджет и този на НЗОК влязоха за разглеждане в парламента.

„Удължителният бюджет най-вероятно ще бъде приет на две четения още днес. Ние ще го подкрепим. Подкрепихме и предложението на БСП, за които приемането на редовен бюджет е последователен техен приоритет“, добави тя.

Сачева предупреди, че ако бюджетът не бъде приет навреме:

"От 1 януари няма да бъдат увеличени заплатите на българските учители, лекари, 400 хил. семейства няма да могат да получат навреме своите детски добавки, над 100 хил. лични асистенти ще има забавяне с плащанията, 750 хора с увреждания също са хвърлени в едно положение, в което не се знае какво ще стане с техните пари."

„Бюджетът на България е почти 70% заплати, здравни и социални плащания. Той ще направи така, че гражданите да са още по-объркани“, каза Сачева.

От своя страна Тошко Йорданов заяви, че ИТН и ГЕРБ ще подкрепят само удължителния бюджет.

"Ние гласувахме предложението на БСП със „за”, за да видите още веднъж на кого не му пука за хората в страната – за лекарите, учителите, пенсионерите. И как отново ПП-ДБ скочиха и направиха забавна сценка колко са възмутени. Така или иначе ние щяхме да подкрепим само удължителния бюджет”, заяви още Йорданов.