„БСП - Обединена левица“ на консултации при президента (НА ЖИВО)

Започнаха консултациите за съставяне на нов кабинет на „БСП - Обединена левица“ с президента Румен Радев.

„БСП - Обединена левица“ беше част от управленската коалиция на кабинета „Желязков“, заедно с ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“. Коалицията се ползваше с подкрепата на „ДПС - Ново начало“.

В началото държавният глава отбеляза, че партията се намира в труден момент заради двете оставки - на правителството и на Изпълнителното бюро, но изрази увереност, че ще се справи с предизвикателствата.

Атанас Зафиров отвърна, че след година спокойствие и стабилно правителство, кризата може би се завръща.

„Важен е въпросът дали ще градим, или ще рушим. През януари ние решихме да градим, като приехме да влезем в управлението, за да спрем каскадата от политическа нестабилност. Задаваха се три предизвикателства - инфлация, спекула и еврозона. Колко сме изпълнили стремежите анализите ще покажат, но е факт, че първи повдигнахме темата за цените, подготвихме и специален законопроект за овладяване на спекулата и смятам, че не позволихме да се развихри безконтролна спекула. Относно международната обстановка - имаше ескалация в отношенията между ЕС и Украйна, ние водихме балансирана политика без крайни решения. Успяхме да спрем 10-годишен военен договор с Украйна, който беше много задължаващ“, обобщи Зафиров.

По думите му БСП е била социалният вектор в управлението.