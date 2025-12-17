БСП и ИТН на консултации при президента

Държавният глава Румен Радев ще се срещне днес, 17 декември, с представители на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" и на "Има такъв народ".

Срещите са част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Първата среща ще бъде от 10:00 ч. с "БСП-Обединена левица" и след това с "Има такъв народ" от 11:30 ч.

На 16 декември Радев обсъди политическата ситуация в страната с представителите на "Възраждане" и с "ДПС - Ново начало", а в понеделник с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът започва нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.