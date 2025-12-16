Ясни са причините за искането на имунитета на Илхан Кючук

Още по темата: Поискаха сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючук 15.12.2025 15:14

Засега няма да бъдат оповестявани допълнителни подробности, допълват от европрокуратурата

Имунитетът на евродепутата от ДПС Илхан Кючук е поискан, за да бъдат разследвани твърдения за измама при възлагане на обществени поръчки, както и за злоупотреба с фондове на ЕС и корупция. Това обясниха от Европейската прокуратура за bTV.

„В съответствие с националното законодателство Кючук се ползва с правото на презумпция за невиновност. Засега не се оповестяват допълнителни подробности“, уточниха от институцията.

Илхан Кючук е председател на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент и единственият евродепутат от ДПС, останал в групата „Обнови Европа“. По-рано от политическата група изразиха категорична подкрепа за Кючук, като определиха действията като политически мотивирани и целенасочена атака срещу принципен опозиционен представител.