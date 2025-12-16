Гласуват пари за просрочени заплати на медици във Варна

Белодробната болница трупа дългове заради ниска субсидия

Община Варна отново ще отпусне средства за покриване на дългове на Белодробната болница. Сумата от 236 500 лв. бе одобрена от здравната и финансовата комисия и предстои да бъде гласувана от Общинския съвет на заседание в четвъртък. Така работещите в закъсалата лечебница ще могат да получат просрочените си от месеци заплати.

От юли до ноември неплатените възнаграждения и осигуровки са над 213 000 лв., посочва в писмо управителят на болницата д-р Радослав Минков. Около 21 000 лв. е дългът към общинското предприятие, което изхранва пациентите, а към сумата са начислени и 2000 лв. лихви.

Причина за продължаващата години наред криза е ниската субсидия, която здравното министерство изплаща за лечение на болни от туберкулоза. От 2022 г. за леглоден тя е 90 лв. а в момента реалният разход е между 200 и 220 лв. Белодробната болница не е в състояние да компенсира разликата, тъй като не работи по клинични пътеки. В опит да реши поне частично проблема чрез свиване на разходите, през пролетта местният парламент реши стационарът да бъде преместен в сградата на диспансера. За целта догодина зданието трябва да бъде ремонтирано. Проектирането вече е в ход с отпуснати от местната хазна близо 29 000 лв.