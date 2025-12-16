"Възраждане" при Радев: Искат избори през март (ВИДЕО)

Представители от третата политическа сила в парламента "Възраждане" проведоха консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев.

На "Дондуков" 2 пристигнаха лидерът на партията Костадин Костадинов с депутатите Цончо Ганев, Йордан Тодоров, Светослав Тодоров.

"Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е социалноикономическата и политическата ситуация в страната. Вие го виждане всеки ден и по улиците, и в парламента", каза Радев.

Държавният глава запита представителите на "Възраждане" дали виждат възможност за формиране на ново правителство в рамките на 51-я парламент, биха ли работили с някоя от формациите в него или искат директно да се отива на предсрочни избори, има ли нужда от промяна на Изборния кодекс, за да се повиши доверието в изборния процес, както и виждат ли проблеми със закона за удължителния бюджет.

Костадинов му отговори, че според него държавата се намира в доста сложна ситуация, която е "кризисна" и поради тази причина смятат, че "не трябва да се губи време и колкото по-бързо дойдат новите избори, толкова по-добре".

"Това Народно събрание е политически мъртво, нелегитимно и незаконно. С решението на КС беше вкарана безпрецедентно цяла партия. Относно бюджета - има много сериозен проблем. Нужно е свикване на КСНС, защото се намираме в безпрецедентна ситуация - предстои да бъде унищожена националната ни валута. Излязоха и новите данни на НСИ, които показват, че инфлацията е близо 6%. Това значи, че не сме изпълнили изискванията за еврозоната. Бюджетът за 2025 г. се продъни, имаме несъбираемост на приходите от близо 50%. Това пък означава, че ще имаме свръхдефицит. Намираме се в безпрецедентна ситуация, защото предстои да бъде унищожена националната ни валута", допълни Костадинов.

"Труд news" припомня, че вчера, 15 декември, ГЕРБ-СДС като първа политическа сила, а след това и ППДБ като втора, също заявиха пред Радев, че настояват за избори.

В 11:30 ч. днес, 16 декември, президентът ще посрещне за консултации представители на "ДПС-Ново начало".