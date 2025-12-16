Костадин Костадинов: Против сме удължителния бюджет

Още по темата: Костадин Костадинов: Няма да подкрепим ново правителство в този парламент 14.12.2025 12:11

Против сме, защото се теглят дългове от 19 млрд. лв.

Българите имаме друг дневен ред и смятаме, че ЕК се държи като враг на българската финансова система. Против сме удължителния бюджет, защото бяхме против и Бюджет 2025. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след консултациите при президента Румен Радев.

„Против сме, защото се теглят дългове от 19 млрд. лв., за да може да се компенсират надутите разходи. Не вярвам, че кабинетът може да направи полезен ход. Те предпочитат да вкарат държавата в хаос. Изходът е да не се теглят кредити, дори и една стотинка допълнителен заем, да се съкратят министерствата от 17 на 10, да няма дефицит. Реалистичният ход е българското правителство да предложи бюджет, в който няма дефицит. Българското правителство играе на сечено и ще бъдем вкарани в хаос. Не искаме да влизаме в еврозоната”, добави Костадинов.

По думите му не е коментирана конкретна дата за предсрочни избори.

"Всички ние искаме бързи избори. Управляващите не искат да бъде пипан Изборният кодекс. Ако има висока избирателна активност - това ще доведе до това, че ГЕРБ и ДПС да са маргинали с 60 депутати", каза още Костадинов.