"ДПС - Ново начало" на консултациите при президента Радев: На избори, но без машините "Мадуровки" (ВИДЕО)

Тези машини "Мадуровки", наречени на президента Мадуро, са компрометирани

Според ДПС-Ново начало животът на 51-ото НС е приключил

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в Народното събрание преди връчването на мандат за съставяне на правителство след оставката на кабинета "Желязков".

Точно в 11:30 ч. на "Дондуков" 2 пристигнаха представители на парламентарната група на "ДПС - Ново начало". На срещата с държавния глава партията беше представена от зам.-председателите на парламентарната група Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов, също и от народните представители Джем Яменов и Айсел Мустафова. И според тях на дневен ред са нови избори

"Винаги сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, а стабилно дългосрочно управление, така че да реализира важни за страната политики. Така че сте в дълбочината на процесите на обществото. Смятате ли да работите за продължаване на живота на това НС", обърна се към депутатите от четвъртата политическа сила президента Румен Радев.

Йордан Цонев подчерта, че "ДПС - Ново начало" е подкрепяла управлението заради политическата криза от последните години и нуждата от стабилност: "Подкрепяхме политиките и не сме участвали в изпълнителната власт с постове. Това беше наше решение, за да е ясно, че подкрепата ни е без изисквания. Този парламент е приключил реалния си политически живот".

Според Цонев е трябвало да има редовен бюджет за следващата година, а не удължителен, но при настоящата ситуация и той ще бъде подкрепен от ДПС-Ново начало: "Нашата парламентарна група беше готова и сега да подкрепи редовен бюджет, но както се вижда, в това Народно събрание няма желание за това".

Той беше категоричен, че това народно събрание трябва да осигури промени в Изборния кодекс, които да дадат възможност на процеса да стане още по-прозрачен, като уточни, че парламентарната група има своите предложения. "Продължаваме да настояваме за машинно гласуване. Трябва да се гласува и на хартия и да се преброява с преброителни машини", заяви Цонев.

"Да на машинното гласуване, не на тези компрометирани машини. Тези машини "Мадуровки", наречени на президента Мадуро, са компрометирани", повтори Йордан Цонев от ДПС- Ново начало.

"В Европа ги няма никъде тези машини, затова на сме съгласни. Искаме сканиращи и преброяващи машини, гласуване без компрометираните "Мадуровки". Трябва комбинация от мерки", посочи Йордан Цонев.