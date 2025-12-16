ВВМУ ще помага за опазване на Варненския регион при кризи

Морско училище и Областната администрация подписаха меморандум за сътрудничество

Държавата ще ползва научния потенциал на Висшето военноморско училище за опазване на Варненския регион при кризи. Това стана ясно след подписването на меморандум за сътрудничество между ВВМУ и Областна администрация - Варна. Документът бе подписан от началника на училището флотилен адмирал проф. Калин Калинов и областния управител проф. Андрияна Андреева в присъствието на председателя на БЧК-Варна д-р Петър Радушев.

Областната управа ще може да разчита на сътрудничеството на Морско училище в областта на кризисния мениджмънт, стана ясно на церемонията в Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, изграден с финансиране от ЕС. Звеното вече няколко пъти бе активирано в изключително важни моменти, сред които и кризата с разрушаването на язовира Нова Каховка в Украйна. Тогава цялата информация за ситуацията се обработваше във ВВМУ и се разпространяваше до ресорните министерства. “ВВМУ предлага уникални възможности за подготовка за такива ситуации, проиграването им във виртуална среда и формулирането на надежден, съгласуван план за действие”, каза проф. Калинов. Той акцентира и върху възможностите и задачите, които Морско училище има по опазването на морската среда, което също е приоритет за региона и неговото развитие.

Областната администрация вече разполага с професионален дрон и служителите, които ще работят с него, ще бъдат обучени във ВВМУ, каза проф. Андреева. Машината ще позволи на администрацията самостоятелно да извършва превантивни огледи на плажове, дерета, речни корита, както и да следи за тяхното състояние. Председателят на БЧК - Варна, посочи, че организацията залага дългосрочно стратегическо сътрудничество с ВВМУ. Вече има решение за обучението и привличането на доброволци сред курсантите и студентите и идея да бъде създаден университетски авариен екип, който да помага в кризисни ситуации, обясни Петър Радушев.