Консултациите при президента продължават в сряда с БСП и ИТН

Президентът продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на "Дондуков“ 2, както следва:

- От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "БСП – Обединена левица“;

- От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Има такъв народ“.