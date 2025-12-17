ПП-ДБ: Призоваваме всички на протест утре (ВИДЕО)

„Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да прокарат крадливия си бюджет“, заяви пред журналисти в кулоарите на парламента председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Той обяви, че в дневния ред е включено разглеждането на проектобюджета за 2026 г.

„Призоваваме всички хора на протест в 18:00 ч. утре, за да блокираме това безобразие и да не им позволим да откраднат 20 милиарда дългове, заложени в този бюджет“, добави Василев.

На въпрос кой вариант на бюджет се предлага, Василев отговори: „Всичките варианти са крадливи и нито един от тях не трябва да бъде приет“.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев също коментира, че бюджетът, който вече предизвика стотици хиляди да протестират в цяла България, сега отново ще бъде приет. Той потвърди, че утре ще се проведе протест на Ларгото в София.

„Много е важно да кажем, че уредникът на музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме този крадлив бюджет“, заяви Мирчев.