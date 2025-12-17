Консултациите на президента Румен Радев с ИТН (НА ЖИВО)

Започнаха консултациите на президента Румен Радев с представителите на парламентарната група на "Има такъв народ" за възможностите за сформиране на ново правителство в рамките на това Народно събрание.

На "Дондуков" 2 пристигнаха председателят на парламентарната група Тошко Йорданов и депутатите Станислав Балабанов, Павела Митова, Драгомир Петров и Александър Вълчев.

"Напълно осъзнавам факта, че в момента българският парламент е много по-интересно място от консултациите, така че истински оценявам това, че вие сте тук и в една сложна ситуация, тъй като вие управление в оставка и като такова сте длъжни да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управлението до идването на служебно правителство, ако стигнем до там. В същото време мислите за вашата следваща политическа позиция и роля на терена на политическите партии в България", с тези думи ги посрещна президентът и ги попита как виждат следващите си ходове.

"За непрекъсваемостта и че парламентът продължава, само да отбележа, че това е след промените в Конституцията, които направиха от ПП-ДБ, по тяхно искане , плюс ГЕРБ с невероятната подкрепа на Делян Пеевски и ДПС. Направихме всичко това да не се случи, но сме в тая ситуация, с всичките последствия - включително служебни кабинети. Що се отнася до бюджета - днес в НС ще се гласува само удължителния бюджет. Това, което направихме ние в началото като парламентарна група, гласувайки като точка да влезе старият бюджет, беше само, за да ясно стане на всички български граждани кои са против него. Защото ПП-ДБ, използвайки протеста на хората взеха да бягат от отговорност. Защото държавата, влизайки без бюджет, влизайки с удължителен бюджет, естествено, че е възможно да има проблеми. Има една огромна част социални плащания. Но той беше провален от ПП-ДБ", отговори Тошко Йорданов.