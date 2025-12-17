Костадинов:  Станахме свидетели на абсурдна ситуация, която изненада дори и ГЕРБ

Удължителен бюджет ние няма да подкрепим

Станахме свидетели на абсурдна ситуация, която изненада дори и ГЕРБ. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на "Възраждане" Костадинов Костадинов.

"Ситуацията е меко казано абсурдна. Правителството подаде оставка и един от основните мотиви на протестите беше заради бюджета, съответно вторият бюджет, който беше предложен на практика е фризирана версия на първия, почти неразличим е. Днес се оказва, че като първа точка се приема същият този бюджет, който стана причина за падането на правителството, което е наистина пълен абсурд. Ние няма как да го подкрепим. Извикали сме в 12.30 ч. и представители на синдикатите за разговори, на които ще им обясним нашата позиция - бюджет трябва да има, но най-доброто е бюджетът да е нов, а не удължителен. Удължителен бюджет ние няма да подкрепим", каза още Костадинов.

По-думите му най-добре би било чисто нов бюджет, без никакви дългове.