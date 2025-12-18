Кметът на „Слатина“: Камери в тоалетните на училищата са недопустими

Във връзка с казуса в 138 училище, си припомних, че по моя заповед на 03.09. тази година бе проведено заседание на Местната комисия по обществен ред и сигурност във връзка с началото на новата учебна година. В нея членуват представители на всички органи, отговарящи за опазването на реда и безопасността, както и директорите на всички общински училища и детски градини. Това написа в социалните мрежи Георги Илиев, кмет на район "Слатина.

"Сред темите, които обсъдихме, бе и тази, която е в центъра на публичното внимание сега.

В протокола от срещата ясно е записано, че нашият главен експерт по сигурността препоръча на директорите да се запознаят с актуализираните правила и препоръки, относно вътрешното видеонаблюдение. Подчертано бе, че видеонаблюдението е технология, която може както да е от изключителна полза, но и да предизвика проблеми, относно правата на децата".

Илиев цитира откъс от съотносим по темата документ със заглавие “Становище на КЗЛД по въпроси, касаещи въвеждането на видеонаблюдение в детските заведения (детски ясли и детски градини), както и в училищата”:

“С оглед на защита на правата на децата и учениците е недопустимо извършването на

Видеонаблюдение в помещения за сън, в санитарните помещения, в помещенията за почивка и лична хигиена на децата, тъй като с наличните устройства в тези помещения не се дава право на децата на уединение и запазване на личното им достойнство, както и представлява нарушение на правото на неприкосновеност на личността.”

Накратко - камери в тоалетните в училища и детски градини не трябва да има!