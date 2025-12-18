България представя първите си осем изтребителя F-16

Церемонията ще се проведе в Трета авиационна база в Граф Игнатиево

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в официална церемония по приключване на доставките по първия договор за придобиване на изтребители F-16 Block 70 за България.

Церемонията ще се проведе в Трета авиационна база в Граф Игнатиево. По време на събитието ще бъдат представени осемте изтребителя F-16 Block 70, които постъпват на въоръжение във Военновъздушните сили.

На церемонията ще бъдат и представители на държавната и местната власт, ръководства на национални и съюзнически институции, както и представители на фирмата производител.

Преди дни в България пристигнаха и последните два самолета от първата партида. С тях българските ВВС вече разполагат с общо осем изтребителя F-16 Block 70 по първия договор.