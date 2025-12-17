БЛС удари рамо на частните болници

Да не се бърза, настояват от съсловната организация

Българският лекарски съюз (БЛС) се обяви срещу намерението за промяна в Закона за обществените поръчки, която предвижда провеждането на търгове в частните болници.

Преди дни Европейската комисия обяви, че ще предяви иск срещу България пред Съда на ЕС заради неправилно въвеждане на европейските правила за обществените поръчки.

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на европейските правила, дори когато те получават над 50 процента финансиране от публични източници.

Надежда Йорданова от ППДБ веднага съобщи, че са готови да направят законови промени.

От БЛС публикуваха позиция, в която се посочва, че промени в Закона за обществените поръчки не могат да бъдат разглеждани “в последния момент и без необходимия експертен и обществен дебат”.

“Активирането им в настоящия момент създава усещане за прибързаност и за законодателство “в 12 без 5”, което не отчита дългосрочните последици за здравната система и пациентите”, пишат от БЛС.

И допълват: Създава се впечатление за целенасочени атаки срещу частните болници, въпреки че те са неразделна част от системата и са подложени на същия контрол, както и всички останали лечебни заведения, сключили договор с НЗОК.