Васил Терзиев: София няма да бъде заложник на кризата с боклука

Столична община има решение за сметопочистването на София, което гарантира непрекъснатост на услугата, стабилност за града и защита на интереса на гражданите. Решението осигурява чистота на цени, които няма да ощетят софиянци, без повишаване на такса смет за 2026 г., съобщиха от местния парламент.

"Въпреки сложната среда, множеството обжалвания и опитите за блокиране на процедурите, Общината осигурява спокойното посрещане на предстоящите празници - без битови тревоги и без натрупване на отпадъци по улиците", заявиха от общината.

Ключов елемент от новия подход е и разминаването на сроковете на договорите, за да не се допуска в бъдеще криза, породена от едновременното им изтичане.

“Това е поредната криза, която минава по един и същи сценарий. Първо - атака и всяване на страх. Шум и обвинения от хора, които не могат да свършат нищо полезно за града. Междувременно ние намираме решение, което реално защитава интересите на софиянци. И така – до следващата тема”, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Състояние по зони

• Зони 1 (Средец, Лозенец, Студентски) и 7 (Възраждане, Оборище, Триадица): Издадена е обща заповед, с която настоящият изпълнител продължава почистването до влизане в сила на окончателно решение за избор на изпълнител. Паралелно с това общината ще подпише анекси към настоящите договори, за да се гарантира непрекъсване на услугата дори при обжалвания.

• Зони 2 (Искър, Кремиковци, Панчарево) и 5 (Връбница, Нови Искър, Банкя): Подписват се дългосрочни договори за най-големите по територия зони, които осигуряват стабилност и предвидимост в обслужването на значителна част от столицата.

• Зона 3 (Подуяне, Слатина, Изгрев): Процедурата е прекратена поради липса на оферти. Към момента обслужването се извършва с общински капацитет чрез Завода за отпадъци (СПТО) и с активно участие на районните кметове. След стабилизиране на редовния режим ще бъде стартирана нова процедура.

• Зона 6 (Люлин, Красно село): В двата района, където гражданите показват висока степен на търпение и съдействие, се изгражда и разширява общински капацитет. Още през януари общинското дружество „Софекострой“ ще разполага с допълнителни нови камиони и персонал за подобряване на услугата.

• Зона 4 (Сердика, Илинден, Надежда): Очакват се решенията на КЗК и ВАС. Столична община разполага с правни, административни и оперативни възможности, за да гарантира, че няма да има сътресения в услугата до окончателното възлагане.

Столична община подчертава, че въпреки шумните публични спекулации и опитите за всяване на страх, фокусът остава върху намирането на реални, работещи решения в интерес на гражданите – без показност и без политически лозунги.

Апел към гражданите

Общината призовава софиянци към активно съдействие:

• разделно изхвърляне на рециклируемите отпадъци в цветните контейнери;

• недопускане на смесване на строителни отпадъци с битовия боклук;

• изхвърляне на едрогабаритни отпадъци само по обявения график.

„Кофите са ангажимент на общината, а междублоковите пространства – отговорност на живущите. Това е нашият град и трябва да го пазим заедно“, призова кметът Терзиев.



