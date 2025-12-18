Дядо Коледа научи как се държи бебе, иска да стане лекар

17-годишен ученик влезе в ролята на Дядо Коледа и, придружаван от своите джуджета, донесе подаръци и усмивки на най-малките пациенти на УМБАЛ – Бургас, както и на медицинския персонал, който се грижи за тях. В навечерието на празниците младите доброволци от БМЧК посетиха двете детски отделения, в които се лекуват бебета и деца до 18-годишна възраст.

В Първо детско отделение, където са настанени най-малките бебета, на Дядо Коледа се зарадваха най-вече майките. Всички пожелаха да се снимат с него, а някои му връчиха за снимка и децата. Оказа се, че Дядо Коледа държи бебе за първи път в живота си. В белобрадия старец се е превъплатил Стоян Вълков, ученик в 11 клас в Профилирана природо-математическа гимназия – Бургас.

Младите доброволци на БМЧК Бургас показаха, че добротата няма възраст

С помощта на старшата сестра на отделението, Магдалена Вълчева, Дядо Коледа получи важен урок как правилно се държи бебе. Със сигурност този урок ще му бъде необходим, защото Стоян желае да следва медицина и да стане лекар.

Да дойде отново в УМБАЛ – Бургас като медик мечтае и Никола Иванов от Строителната гимназия. Той бе едно от джуджетата на Дядо Коледа, заедно с Даяна Георгиева, десетокласничка от ППМГ, и Нейлин Иванова, деветокласничка от Националното училище по музикални и сценични изкуства – Бургас.

За първи път в живота си с Дядо Коледа се срещнаха и пациенти във Второ детско отделение. Оказа се, че заради чести боледувания някои от тях винаги са пропускали тържествата в градината и никога не са го виждали на живо. С огромно желание малчуганите пипаха костюма, звънчето и брадата, а родителите им благодариха на младежите за изненадата и подаръците.