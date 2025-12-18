Защо регистърът на педофилите не е публичен?

Въпросът е прост и логичен:

Полицията съобщава, че:

- са открити камери в училищни тоалетни, поставени непосредствено до писоари;

- в дома на задържания са намерени флашки;

- открита е фактура за закупуване на камерите;

- има и други доказателства, които тепърва ще се изясняват.

При наличие на толкова сериозни данни обществото има право да знае как държавата защитава децата - не постфактум, а превантивно.

Липсата на публичен регистър не защитава децата. Тя защитава извършителите.