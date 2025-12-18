Защо регистърът на педофилите не е публичен?

Автор: Лилия Божкова
Въпросът е прост и логичен:
Полицията съобщава, че:
- са открити камери в училищни тоалетни, поставени непосредствено до писоари;
- в дома на задържания са намерени флашки;
- открита е фактура за закупуване на камерите;
- има и други доказателства, които тепърва ще се изясняват.
При наличие на толкова сериозни данни обществото има право да знае как държавата защитава децата - не постфактум, а превантивно.
Липсата на публичен регистър не защитава децата. Тя защитава извършителите.