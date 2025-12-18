Силвия Георгиева, НСОРБ: Заплатите в общините са гарантирани с удължителния бюджет

„За общините удължителният закон означава, че няма да могат да приемат общинските бюджети, което е изключително голямо затруднение за нормалното функциониране на всички общински разплащания. Всъщност 2026 година ще бъде четвъртата година, в която влизаме без приет редовен държавен бюджет“.

Това заяви изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева по Нова ТВ.

Тя внесе яснота относно сигурността на плащанията в бюджетната сфера, подчертавайки, че удължителният закон урежда основните дейности, за които отговарят общините.

„Заплатите на учителите, на медицинските сестри в здравните кабинети в детските градини и училищата, на социалните работници и на общинските служители са уредени. Тези субсидии, които се отнасят до възнагражденията, ще бъдат индексирани с 5,6%, колкото е темпът на инфлацията към месец декември“, обясни тя. По думите ѝ субсидиите от държавата се очакват редовно на всяко 5-о число.

Относно притесненията на кметовете за спиране на важни инфраструктурни проекти, Георгиева поясни, че има предвидени средства в удължителния закон.

„Ще имаме 900 милиона лева до приемането на редовния държавен бюджет, за да се гарантират текущите разплащания на общините за техните проекти за ВиК, за улици, за общински пътища и за подобряване на градската среда“, уточни директорът на НСОРБ. Тя допълни, че общата стойност на общинската инвестиционна програма е 8,2 милиарда лева за около 3600 проекта, които трябва да приключат до юни 2027 г.

На въпроса дали гражданите трябва да очакват по-високи местни данъци и такси, Силвия Георгиева даде успокояващ отговор.

„Над 90% от общините няма да предприемат никакви промени по местните данъци и такси в края на тази година. Кметовете живеят много близо до гражданите и са наясно, че не е редно в тази нестабилна политическа среда да се повишават данъците“, коментира тя.