Почти 70% от работодателите са готови да дадат коледни бонуси

67% от работодателите са готови да зарадват служителите си с коледни бонуси. Tова показват резултатите от предколедно проучване, проведено от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в периода 9-13 декември 2025 г. Делът на фирмите, които ще дадат бонуси, е по-малък в сравнение с 2024 г., когато те са били 74 на сто.

В анкетата са участвали 154 организации и предприятия от различни сектори - производство, услуги, търговия, машини и оборудване, храни и напитки и други, предоставяйки задълбочен поглед върху динамиката на мотивационната политика в страната.

По отношение на начина на определяне на бонусите, проучването показва, че голям процент от работодателите предоставят бонуси според индивидуалното представяне на всеки служител (47%), а тези, които дават еднаква сума за всички, са 41,22 на сто. Не е малък процентът на фирмите (12,21%), които определят бонуса според йерархията и длъжността в компанията.

Относно размера на предвижданите от работодателите бонуси, най-голям дял заемат тези, които ще определят сума в рамките 200-500 лв. (29,63 на сто), както и тези, които ще организират коледно тържество за служителите. Забелязва се спад в процента на фирмите, които ще дадат бонуси само до 200 лв. - от 24,19 на сто през 2024 г. на 20 на сто за 2025 г. В същото време, се наблюдава и леко увеличение на по-големите бонуси над 1000 лв. (дори могат да се дефинират и в диапазона на 13-та заплата), които от 13 на сто през 2024 г. нарастват до 20,74 на сто през 2025 г.

Проучването показва, че 58,78% от фирмите запазват същия размер на бонусите си в сравнение с миналата година, докато един съществен дял от 27,48 на сто са увеличили размера на своите бонуси. Само 13,74 на сто планират да предоставят по-ниски бонуси, което е увеличение с 0,41 на сто през 2025 година.