Всеки пети лев в страната е в сивата икономика

Дават повече заплати в плик

На светло са близо 80 на сто от бизнеса

Сивата икономика в страната намалява до малко над 20 на сто. Изчисляваният от АИКБ индекс “Икономика на светло” нарасна до 79,44% през 2024 г., обявиха от работодателската организация. Има тенденция за нарастване на легалната икономика. При стартирането на изчисляването на индекса през 2010 г. той е бил 64,59%, което означава, че делът на сивата икономика е бил над 35%, каза председателят на АИКБ Румен Радев.

След това постепенно делът на сивата икономика намалява. През последните 14 години има само три години, през които тази тенденция е нарушена. Това са 2014 г., 2020 г. и 2023 г., когато сивата икономика нараства. През 2014 г. изпада в несъстоятелност Корпоративна търговска банка, през 2020 г. е ковид пандемията, а през 2023 г. има забавен икономически растеж и нарастване на инфлацията.

През 2024 г. делът на икономиката на светло нараства, а сред причините за това е засилване на контрола на рискови за държавния бюджет стоки, както и това, че работодатели с над 100 човека персонал трябва да изплащат заплатите само по банков път.

Индексът “Икономика на светло” се изчислява от два компонента - статистически по данните на НСИ и социологически въз основа на анкетни проучвания на работодатели и наети работници. Данните показват, че през 2024 г. събираемостта на данъците нараства, но практиката да дават заплати в плик се разширява. Ръст отчитат и в практиката да не дават касови бележки в услугите.

Данните показват, че въпреки подобренията, делът на сивата икономика в страната е най-висок сред всички държави от ЕС. Сред основните проблемни области за изсветляване на българската икономика са: работата с договори, които не отчитат действителното възнаграждение, коректното деклариране на наетите работници и плащането на данъци и осигуровки, отчитането на оборотите в услугите.