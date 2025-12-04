МЗХ свиква Консултативен съвет по пчеларство

Предстои свикването на Консултативен съвет по пчеларство, съобщи министърът на земеделието и храните Георги Тахов по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия в отговор на въпрос на Любен Иванов от ПГ „ПП-ДБ“. Тахов уточни, че лично ще участва в Съвета.

По думите на Иванов множество пчеларски организации настояват за такова заседание, на което да бъде обсъдено състоянието на ветеринарния контрол и разминаването между данните на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Агростатистика, ниската усвояемост на интервенциите по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, проблемите по националната профилактична програма и редица други.

Министър Тахов допълни, че са въвели нова практика - Консултативните съвети вече са публични. Те се снимат и се излъчват онлайн.