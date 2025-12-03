ЕС съгласува план за постепенен отказ от руския газ

Европейският съюз одобри план за постепенно спиране на вноса на руски газ. Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха споразумение по какви правила ще става това, според публикация на уебсайта на Съвета.

Пълна забрана за доставки на руски втечнен природен газ ще влезе в сила от края на 2026 г., а за внос на газ по тръбопроводи - от есента на 2027 г.

За краткосрочни договори, сключени преди 17 юни 2025 г., забраната за внос на гориво ще се прилага от 25 април 2026 г. за втечнен природен газ (LNG) и от 17 юни 2026 г. за газ по тръбопроводи. За дългосрочни договори за внос на LNG забраната ще се прилага от 1 януари 2027 г., в съответствие с 19-ия пакет от антируски санкции на ЕС. За дългосрочни споразумения за доставки на газ по тръбопроводи от Русия забраната, при условие че европейският капацитет за съхранение е пълен, ще влезе в сила на 30 септември 2027 г. (и не по-късно от 1 ноември 2027 г.), се казва в изявлението.

„Газпром“ продължава да доставя газ на ЕС само чрез един от петте си тръбопровода отпреди войната – „Турски поток“, по дългосрочни договори.

Освен това документът, който все още трябва да бъде одобрен от Европейския съвет и Европейския парламент, задължава всички държави членки на ЕС да представят национални планове, в които се очертават мерки за диверсификация на доставките на газ и проблемите, които могат да възникнат, ако преминат от гориво от Русия.

Вносът на газ и петрол от Русия в ЕС намаля значително след началото на инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. Въпреки че вносът на петрол е спаднал под 3% през 2025 г., руският газ все още представлява приблизително 13% от вноса на ЕС през 2025 г., на стойност над 15 милиарда евро годишно. Това излага ЕС на значителни рискове по отношение на търговската и енергийната му сигурност.