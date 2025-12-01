Средната възраст  на работещите върви  към 50-60 години

Предупреждават за зачестяващи прояви на предубеждения към възрастта

Хората в трудоспособна възраст намаляха с 19%

Предпочитането на едно поколение пред друго е дискриминация и не води до добри резултати

Населението на България в трудоспособна възраст е намаляло с 19,1% за периода 2011-2021 г., показва анализ на Икономическия и социален съвет (ИСС). България е сред страните от ЕС с най-бързо нарастване на медианната възраст на работещите хора (ако всички работещи бъдат подредени в една редица, възрастта на този в средата е медианната възраст). За периода 2010-2024 г. тя се е увеличила с над 4 години - от 41,5 години на 45,7 години.

Ако тези тенденции се запазят, към 2050 г. средната възраст на работещите хора в България ще бъде около 50-60 години. Икономически неактивните хора в трудоспособна възраст (15-64 г.), които не учат и не работят, са над 600 хил. - огромен неизползван резерв за пазара на труда.

Икономическият и социален съвет прие Становище на тема “Мерки за управление на възрастовите различия на работното място в контекста на конкурентоспособността на предприятията в България”, което подчертава нарастващата необходимост от активни политики за управление на поколенията в компаниите и в администрациите. ИСС обръща внимание на тревожни тенденции в заетостта и отчита, че демографските процеси вече чувствително променят възрастовата структура на работещите хора в страната.

“Днес на работното място се срещат представители на пет поколения, които имат съществени различия в светоглед, ценности и отношение към труда и технологиите”, пише в документа. Съветът предупреждава за зачестяващи прояви на предубеждения и нетолерантност към възрастта, които водят до отчуждение, демотивация, понижена екипна ефективност и текучество.

В становището се акцентира върху необходимостта институциите, работодателите и социалните партньори да работят целенасочено за изграждане на толерантна и съпричастна работна среда. Възрастовото разслоение, застаряването на работещите хора, задълбочаващата се социална дистанция и различия между поколенията изискват нов подход и адекватни на съвременната реалност решения и политики в управлението на хора.

“Налице е недостатъчна информираност и неадекватно възприятие и разбиране на възрастовото многообразие. Липсата на толерантност, предразсъдъците и погрешните възгледи за способностите на хората в различна възраст са вплетени в общественото съзнание и се отразяват върху взаимоотношенията на работното място”, подчертава ИСС. Съветът настоява за незабавни действия за ратифициране на Конвенция №190 на Международната организация по труда, която въвежда защита на работещите хора от насилие, тормоз и дискриминация.

Документът подчертава, че предпочитането на едно поколение пред друго е дискриминационна практика, която не води до устойчиви резултати. Международният опит доказва, че организациите, които управляват многообразието, постигат по-висока рентабилност, по-добра ангажираност и успешно привличат таланти.