Фермерите спечелиха 915 млн. лв. за година

Доходите на предприемачите намаляват

Общата стойност на продукцията е 9,897 млрд. лв.

Печалбата на фермерите за изтичащата 2025 г. е 915 млн. лв., показват първоначалните оценки на НСИ. Крайната продукция по базисни цени от отрасъл “Селско стопанство” през 2025 г. възлиза на 9,897 млрд. лв., което е с 2% повече в сравнение с предходната година. Увеличението се дължи на ръст на цените с 4,9%, докато при обемите на земеделската продукция има намаление с 2,8%.

Стойността на продукцията, произведена в растениевъдството, възлиза на 6,543 млрд. лв. и нараства с 1,5%. Увеличението се дължи на повишението на цените с 6,6%, докато при обемите е регистрирано намаление от 4,8%. Увеличение на цените има в почти всички основни групи култури: плодове (+84,7%), зеленчуци (+17,6%), зърнени култури (+1,6%), технически култури (+4,4%), фуражни култури (+3,2%).

Намалението на обемите на растениевъдната продукция се дължи на неблагоприятните метеорологични условия, довели до значителен спад при плодовете и пресните зеленчуци: праскови (-53,3%), ябълки (-24,2%), домати (-22,6%). Намаление е отчетено и при зърнените култури с 0,9%.

Продукцията, произведена от животновъдството, е 2,535 млрд. лв. и нараства с 5% спрямо предходната година. Увеличението се дължи както на повишаването на цените с 1,3%, така и на нарастването на обемите с 3,7%.

Стойността на вложените в селското стопанство през 2025 г. средства за текущо потребление достига 5,576 млрд. лв., което е с 2,2% по-малко от предходната година и е в резултат на намаление на обемите с 2,4%, докато при цените има ръст от 0,3%.

В резултат нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2025 г. е 915 млн. лв., като намалява спрямо предходната година с 6,3%.