"Джим Бийм" затваря фабрика, тъй като продажбите на уиски спадат (Инфографика)

Труд
Зареждане...
Дневен хороскоп на Виктория
Новини
Назад
Новини
България
Крими и право
Политика
Здраве
Образование
Трудово-правна консултация
Свят
Европа
Русия
Америка
Азия
Близък Изток
Новини
България:
Крими и право
Политика
Здраве
Образование
Трудово-правна консултация
Свят:
Европа
Русия
Америка
Азия
Близък Изток
Новини
Спорт
Назад
Спорт
Футбол БГ
Футбол Свят
Извън терена
Тото
Електронни спортове
Спорт по телевизията
Спорт
Футбол БГ
Футбол Свят
Извън терена
Тото
Електронни спортове
Спорт по телевизията
Спорт
Мнения
Назад
Мнения
Анализи
Интервюта
Коментари
Разследване
Репортажи
Силуети
Мнения
Анализи
Интервюта
Коментари
Разследване
Репортажи
Силуети
Мнения
Бизнес
Назад
Бизнес
Имоти
Вашите пари
Инвестиции
Туризъм
Финанси
Икономика
Данъчен консулт
Капитал и пазари
Бизнес
Имоти
Вашите пари
Инвестиции
Туризъм
Финанси
Икономика
Данъчен консулт
Капитал и пазари
Бизнес
Лайфстайл
Назад
Лайфстайл
Лица
Гурме
Вицове
Технологии
Шоубизнес
Автомобили
Хороскоп
Днес да почерпят
Наука
Лайфстайл
Лица
Гурме
Вицове
Технологии
Шоубизнес
Автомобили
Хороскоп
Днес да почерпят
Наука
Лайфстайл
Култура
Назад
Култура
Кино
Сериали
Изкуства
Култура
Кино
Сериали
Изкуства
Култура
Региони
Столицата
Дневен хороскоп
Вицове
Времето
Търси с ключови думи…
Търси
Реклама
Условия за ползване
За нас
Автори
Контакти
Труд
Дневен хороскоп на Виктория
Профил
Новини
Спорт
Мнения
Региони
Бизнес
Лайфстайл
Култура
Столицата
Вицове
Времето
Още
България :
Крими и право
Политика
Здраве
Образование
Трудово-правна консултация
Свят :
Европа
Русия
Америка
Азия
Близък Изток
Футбол БГ
Футбол Свят
Извън терена
Тото
Електронни спортове
Спорт по телевизията
Анализи
Интервюта
Коментари
Разследване
Репортажи
Силуети
София
Пловдив
Варна
Бургас
Велико Търново
Благоевград
Русе
Видин
Сливен
Ямбол
Стара Загора
Шумен
Търговище
Разград
Перник
Етрополе
Кюстендил
Ловеч
Кърджали
Монтана
Плевен
Пазарджик
Добрич
Габрово
София Област
Враца
Хасково
Смолян
Силистра
Имоти
Вашите пари
Инвестиции
Туризъм
Финанси
Икономика
Данъчен консулт
Капитал и пазари
Лица
Гурме
Вицове
Технологии
Шоубизнес
Автомобили
Хороскоп
Днес да почерпят
Наука
Кино
Сериали
Изкуства
Начало
Бизнес
"Джим Бийм" затваря фабрика, тъй като продажбите на уиски спадат (Инфографика)
Автор:
Труд news
Бизнес
21:50
26.12.2025
Още от
(Бизнес)
20:58
26.12.2025
Фермерите спечелиха 915 млн. лв. за година
20:54
22.12.2025
Дават на съд вдигането на бюджетните заплати
20:44
22.12.2025
Всеки пети лев в страната е в сивата икономика
17:10
22.12.2025
Касите на БНБ ще работят извънредно и на 27 декември
19:13
21.12.2025
Поръчваш в лева, връщат ти евро за нежелан подарък
13:23
21.12.2025
НАП с подкаст за приемането на еврото
11:00
21.12.2025
Краставици, грозде и ябълки поскъпнаха най-много тази седмица
20:03
19.12.2025
Златото поскъпна с близо 60% за година
Най-четени
Мнения
Негово Светейшество Даниил - истинският пастир на Българската православна църква
17:11
26.12.2025
507
Явор Дачков
22 години след трагедията с убитите в Ирак български военни - научихме ли си урока
17:00
26.12.2025
636
Румен Петков
Какво губим, когато дадем на политиците още малко свобода
13:25
26.12.2025
800
Виктор Блъсков
Европа върви към криза - какво означават руските съдебни искове за бъдещето на ЕС
11:52
26.12.2025
1 980
Виктор Папазов
Сняг по Коледа, студ по Нова година
08:30
24.12.2025
2 509
Труд news
Коледни глупости за Исус Христос
07:00
24.12.2025
4 180
Росен Тахов