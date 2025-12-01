45 стоки от основната потребителска кошница в "Магазини за хората"

Още по темата: Магазинът за хората се сви до щанд 28.11.2025 20:02

Ще ги предлагат в 70 магазина на Централен кооперативен съюз

45 стоки от основната потребителска кошница ще бъдат предлагани в т.нар. Магазини за хората, които всъщност ще са щандове в съществуващи магазини на Централния кооперативен съюз, става ясно от съобщение до медиите от ръководството на държавното дружество.

Новоучреденото държавно дружество "Магазин за хората", Централен кооперативен съюз и пловдивското му подразделение са подписали договор за стратегическо партньорство, в резултат на който през декември тази година в 70 стационарни и един мобилен магазин на търговска верига КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставен от магазин за хората.

Асортиментът включва над 45 артикула, масови продукти от български производители, олио, боб ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб и други.

Продуктите ще се предлагат на атрактивни и достъпни цени, съпоставими с промоционалните оферти на големите търговски вериги, уверяват от дружеството.

Оттам са изчислили, че над 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до качествени и изгодни български продукти, без да е нужно да пътуват до големите градове.

Амбицията на "Магазин за хората" е през 2026 година да изгради национално покритие, а на следващ етап да открие и пълноценни физически обекти.