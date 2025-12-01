Сменяме левовете с 13 вида евробанкноти

В еврозоната в обращение са две серии от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро

Банкноти от 500 евро вече не отпечатват, но те са законно платежно средство

Пише евро на кирилица

Българските левове ще бъдат сменени с банкноти евро от 1 януари 2026 г. Като ще можем да плащаме общо с 13 различни банкноти. Броят на банкнотите е толкова голям, защото в еврозоната има банкноти от 200 евро и 500 евро, а такива банкноти в левове няма. Освен това в обращение има две серии от банкноти от 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро, и една от 500 евро.

В момента в обращение има левове от три различни серии, само столевките са от две серии. Банкнотите от последната серия са с по-цветни холограми и с по-добра защита. Но сме свикнали с тях и дори не ни прави впечатление, че в джоба може да имаме три различни банкноти от 50 лв. Но с банкнотите евро още не сме свикнали и хората, които не ги ползват често, е добре да ги огледат преди влизането ни в еврозоната, за да не станат жертви на измама.

Първата серия евробанкноти беше емитирана през 2002 г., когато беше въведено еврото. Тя включва седем различни купюри: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Тези банкноти бяха постепенно заменени от втората серия, позната като серия “Европа”. Банкнотите от първата серия са законно платежно средство и продължават да са в обращение успоредно с тези от серия “Европа”. Втората серия е разработена, за да направи евробанкнотите по-защитени срещу фалшифициране и по-трайни. Това означава, че по-рядко е необходимо да се заменят банкноти, защото са скъсани.

Серията се нарича “Европа”, защото два от защитните елементи съдържат портрет на принцеса Европа от гръцката митология. Серията “Европа” не включва банкнота от 500 евро, която не се емитира от 27 април 2019 г. Въпреки това, банкнотата от 500 евро остава законно платежно средство. С тези банкноти може да се плаща в магазините, въпреки че при попадането им в банки ги предават на Европейската централна банка и постепенно ги изтеглят от обращение. Причината за това са опасенията, че банкнотите от 500 евро най-често се използват за престъпна дейност. Европейците рядко носят банкнота от 500 евро в джоба си, за да купят нещо от магазина. Но тези банкноти са използвани, например за плащания при сделки с наркотици, за внасяне и изнасяне на пари в брой от незаконна дейност в страните от ЕС. Затова е взето решение повече банкноти от 500 евро да не бъдат отпечатвани. Но ако такава банкнота попадне в ръцете ви, можете да плащате с нея.

В банкнотите от серия “Европа” се запазва темата “епохи и стилове”, но дизайнерът на банкноти Райнхолд Герщетер от Берлин е обновил дизайна им и е заложил на по-наситени цветове. Създал е по-заоблени визуални елементи, а изображенията на мостовете са триизмерни. Тези промени улесняват разграничаването на серия “Европа” от първата серия. Освен това в серия “Европа” са вградени защитни елементи, които са по-трудни за фалшифициране от тези в първата серия.

Една от разликите на банкнотите от серията “Европа” с първата серия е, че инициалите на Европейската централна банка - ЕЦБ, в единя край на банкнотата са написани не в пет, а в девет езикови варианта вследствие на разширяването на Европейския съюз през 2004 г. и 2007 г.: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, B E, EBC. Вследствие на присъединяването на България към ЕС през 2007 г. на всички банкноти от серията “Европа” думата “евро” е изписана освен с латински (EURO) и гръцки (EYPΩ) букви и на кирилица (EBPO).

Друга съществена разлика между двете серии банкноти е картата на Европа на обратната страна на банкнотите. В нея вече са включени островите Малта и Кипър - две от държавите, присъединили се към Европейския съюз след въвеждането на първата серия. Друга разлика е, че на банкнотите от първата серия има подпис на Вилем Ф. Дуйзенберг, Жан-Клод Трише или Марио Драги - съответно първия, втория и третия председател на Европейската централна банка. Подписът върху банкнотите от серия “Европа” е на бившия председател на ЕЦБ Марио Драги или на настоящия - Кристин Лагард. Валидни са банкнотите с всички подписи.

Банкнотите от 100 евро и 200 евро имат сателинта хологлама

Разпознавате фалшификати по метода Пипни-Разгледай-Наклони

Срещу светлина прозорчето става прозрачно

С метода Пипни-Разгледай-Наклони може да разпознаете фалшивите от истинските банкноти евро.

Фалшивите банкноти евро може да бъдат различени от истинските по простия метод Пипни-Разгледай-Наклони, обясняват от Европейската централна банка. Всички банкноти евро имат защитни елементи, които може да бъдат усетени на пипане, с поглеждане на банкнотата срещу светлина и при поглеждане под наклон.

В момента в обращение има най-много банкноти от 50 лв., показват данните на БНБ. Затова очакванията са, че след влизането ни в еврозоната най-употребявани в страната ни ще бъдат банкнотите от 20 евро. Затова ще разгледаме по-подробно защитните елементи на тези банкноти.

Банкнотата има релефен печат. По левия и десния край на банкнотата се напипват къси релефни линии. Банкнотата има и портретен воден знак. Ако погледнете банкнотата срещу светлина, ще видите портрет на Европа, номиналната стойност и основното изображение. На банкнотата има и прозорче с портрет. Ако разгледате банкнотата срещу светлина, прозорчето в холограмата става прозрачно и от двете страни на банкнотата, в него се вижда портрет на Европа. На банкнотата има и смарагдовозелено число, което показва номиналната стойност. Ако наклоните банкнотата, на числото се вижда ефект на движещата се нагоре-надолу светлина, а числото променя цвета си от смарагдовозелен в тъмносин.

Същите защити има и на банкнотите от 50 евро от серията “Европа”. На банкнотите от 100 евро и 200 евро от същата серия има допълнителна защита - сателинта хологлама. Ако наклоните банкнотата, най-горе в сребристата ивица около числото се движат миниатуюрни символи „€”. Те се виждат по-ясно на пряка светлина.

На обратната страна серийният номер и една ивица са в червено

Малки влакънца се виждат с ултравиолетова светлина

За разпознаване на фалшивите банкноти евро може да бъдат използвани същите машини, на които проверяват дали левовете са истински. Ако погледнете банкнотите евро от серията “Европа” под стандартна ултравиолетова светлина, самата хартия не свети, т. е. не излъчва светлина и е тъмна. В хартията се виждат малки влакънца. Всяко влакънце е в три различни цвята. Звездите от знамето на ЕС, малките кръгове и големите звезди светят в жълто. Няколко други части от банкнотите също светят в жълто, посочват от Европейската централна банка, но реално има разлика в нюансите на жълтото между банкнотите с различен номинал. На обратната страна четвърт от кръг в средата на банкнотите и няколко други части светят в зелено, но отново има разлика в нюансите на зеленото в различните номинали. Хоризонталният сериен номер и една ивица се виждат в червено.

Ако погледнете банкнотите под специална ултравиолетова светлина (UV-С) на лицевата страна малките кръгове в средата светят в жълто, а големите звезди и няколко други части светят в оранжево. Вижда се и символът „€”. На инфрачервена светлина на лицевата страна на банкнотите се виждат смарагдовозеленото число, дясната страна на основното изображение и сребристата ивица. На обратната страна се виждат числото, което показва номиналната стойност, и хоризонталният сериен номер. Допълнително на банкнотите от 20, 50, 100 и 200 евро на лицевата страна се вижда част от номиналанта стойност, а на обратната страна се вижда и образът на Европа.