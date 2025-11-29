Пълнят бюджета от един джоб в друг

Възможно е да увеличат плащаният от домакинствата данък сгради

Вдигат осигуровките само с 1 на сто, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Бизнесът е против вдигане на данък дивидент

Управляващите са готови да отстъпят от увеличението на пенсионните осигуровки с два пункта, от вдигането на данък дивидент от 5 на 10 процента и от въвеждането на СУПТО. „Труд news” научи, че пробойните които ще се получат ще се компенсират с „пари от другия” джоб. Очаква се да бъдат премахнати автоматичните формули за заплатите и да се вдигнат данъчните оценки на имотите.

Как да бъдат увеличени приходите в бюджета и да бъдат намалени разходите, за да не бъде вдиган данъкът върху дивидентите и осигуровките за пенсия с 2 процентни пункта обсъдиха представители на работодателите, синдикатите и политическите партии, които подкрепят правителството, на среща при министра на финансите Теменужка Петкова. На масата на преговори са сложени поне 20 различни мерки, обявиха участници в преговорите.

“Нищо няма да се случи докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии. Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон. Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката”, заяви в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той обясни, че осигуровките за пенсия може да бъдат повишени само с 1%, вместо с 2%, както е предвидено в проекта на бюджет. “При прибягване на вариант изтегляне, тогава всичко започва отначало. Вторият вариант - ще отстъпим от данък дивидент и двата процента ръст на осигурителната вноска и ще стане един. Ще убедим и партньорите си. Във вторник всички ще направят предложенията си. Тогава ще се събере Бюджетна комисия - казваха им доказани неможачи и шарлатани. След като мине там, предложенията ще влязат в пленарна зала и ще финализираме годината с приет бюджет. Третият вариант е активиране на Закона за удължителен бюджет. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка. Няма как всички да са щастливи - бюджетът на държавата е като този на едно семейство”, заяви Борисов.

Той не отрече възможността за напрежение между ГЕРБ и БСП заради настояването им за удовлетворяване на социалните искания. “Събрали сме се две десни партии и две крайнолеви, от самото начало има напрежение и спорове в коалицията. Тя е разклатена от първия си ден, но изглежда стабилна. Конструирана е да понася сътресенията, като се огъва”, обясни политикът.

Лидерът на ГЕРБ коментира и думите на ПП-ДБ, че властта “шикалкави” по отношение на бюджета: “Непрекъснато си играят с думите и воайорстват. Всяко тяхно изказване е какво е казал Борисов”. Лидерът на ГЕРБ допусна изтегляне на бюджета при необходимо ново съгласуване с ЕКОФИН.

Тристранният диалог е възстановен, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова след срещата с работодатели, синдикати и представители на партиите, подкрепящи правителството. Предложенията на социалните партньори за промени в бюджета за 2026 г. ще бъдат разгледани и остойностени от Министерството на финансите, а следващата седмица във вторник предстои среща за обсъждане на конкретни мерки, допълни тя. Министър Петкова уточни, че проектът на бюджет не е изтеглен от Народното събрание, отложена е бюджетната процедура.

Една от обсъжданите мерки за повишаване на приходите в бюджета е вдигането на данъчните оценки на имотите. Ако това бъде направено хората ще трябва да плащат по-висок данък сгради, за сметка на по-малко увеличение на осигуровките.

Между исканията на работодателите и синдикатите има допирни точки, коментира Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Той изрази надежда, че другата седмица ще могат да направят промени, така че работещите да запазят доходите си, а работодателите - конкурентоспособността си, при това без да бъдат ощетени хората, които работят в публичния сектор. Председателят на БСК Добри Митрев заяви, че настояването на бизнеса е увеличението на данък дивидент да бъде компенсирано с други мерки и допълни, че ще направят максималното да доближат позициите на работодателите и синдикатите. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че основен е въпросът откъде да намерят между 850 млн. и 1 млрд. евро, за да бъдат увеличени заплатите в администрацията. Димитър Манолов, президент на КТ “Подкрепа” заяви, че търсят вариант с какво да заменят вдигането на осигуровките, така че да се гарантира стабилността на пенсионната система.

ППДБ настояват проектът да бъде изтеглен, обявиха протест на 1 декември

Не може на коляно да се правят такива големи промени

От ППДБ настояват бюджетът да бъде изтеглен, обявиха, че на 1 декември предстоят нови протести.

Единственият начин е бюджетът да бъде оттеглен, да мине по законовата процедура, като се обсъди с тристранния съвет и да се внесе за първо четене в парламента, каза ген. Атанас Атанасов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му вносителят на законопроекта е този, който трябва да го оттегли.

“Мандатоносителят каза, че ще изтеглят бюджета, но днес разбираме, че почват да шикалкавят”, отбеляза депутатът.

“Или да оттеглят бюджета, или повече да не ни търсят в тази история”, добави той.

Асен Василев от ППДБ посочи, че за да се промени бюджетът, трябва да се променят мотивите в тригодишната прогноза, която има над 200 страници мотиви, както и да се променят основни параметри в приходната част. По думите му правилното нещо е бюджетът да бъде изтеглен, да се направи нова тригодишна прогноза, да се обсъди с тристранния съвет и да се внесе в парламента.

“На коляно да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл”, заяви депутатът.

“Виждали сме, че бюджет може да се приеме за четири седмици”, отбеляза още Василев.

Според него бюджетът може да бъде приет преди Нова година.

“Нека да се организират, да не се опитват да правят импровизации”, призова народният представител.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ добави, че големият въпрос е дали бюджетът наистина ще бъде изтеглен.

“Борисов каза, че изтегля бюджета, но след това му дръпнаха ушите и Зафиров бързо влезе в кабинета на Пеевски, където получи инструкции”, заяви депутатът.

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет:

В нормалния свят би трябвало да има оставки



Има проблем с разходите

В нормалния свят би трябвало да има оставки след такова нещо, защото определено има виновни за всичко това, което се случи с бюджета, но това е и въпрос на политическа култура във всяка държава. Това заяви пред БНР Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, относно спирането на процедурата за приемане на бюджета за 2026 г.

Относно изявлението на лидера на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров, че левицата може да преосмисли участието си в управлението, ако бъдат поставени под риск социални придобивки, той отбеляза, че тези заявления му изглеждат не много уместни и не на място. Мисля, че е стрелба във въздуха едно такова заявление, още повече ако погледнем ролята на БСП в това правителство и как са се окопали на определени места, изтъкна експертът.

Според него не може да се очаква нещо съществено да се случи. Той смята, че това е политическо отиграване на ситуацията от страна на управляващите. “Борисов отиграва тази ситуация умно, за разлика от БСП и останалите партньори, които в един момент заради някои от дребните им прищевки просто изглеждат нацупени”, каза Дацов.

По негови думи няма кой знае какво да се направи с бюджета. “След осем месеца работа по него или поне два интензивно, няма как някои неща да бъдат прекроени за 15 дни. Бюджетът има много съществени недостатъци и те не могат да бъдат отстранени със сядане на масата за един ден”, категоричен бе финансистът. Според него “бюджетът трябва да бъде с дефицит 1,5-2,5% от брутния вътрешен продукт, за да бъде що годе адекватен на икономическите условия. “Има много съществен проблем в разходната част и там няма да е достатъчно само махането на автоматичните формули, макар че това е абсолютно задължително да се случи. Трябва да има преглед на субсидиите, трябва да има преглед на различните видове политики, трябва да се прецени в капиталовата програма”, коментира Дацов.



Няма нужда да се увеличават ставки, категоричен е Любомир Христов

3-те млрд. лв. за частни пенсионни фондове да се върнат в ДОО

Трите милиарда лева, които отиват в частни пенсионни фондове, трябва да се върнат обратно в държавното обществено осигуряване и така ще се намали дефицитът там, коментираха пред журналисти икономистите Любомир Христов и Виктор Папазов за промените, които трябва да се направят в проектобюджета за 2026 г.

Петте процента, които в момента се отклоняват към частни пенсионни фондове, трябва да се върнат обратно към ДОО, коментира Любомир Христов. Така 3 млрд. лева допълнително ще влязат, без да се увеличават ставки на осигурителни вноски и без да се повишава пенсионна възраст, посочи експертът.

Икономистът Виктор Папазов също коментира, че вторият пенсионен стълб е вреден за обществото, за осигурените и трябва да бъде закрит.