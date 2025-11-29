Труд
Мнения
Пак ще има КРИЗА с водата - малкия парламент с Емил Димитров - Ревизоро (ВИДЕО)
Автор:
Виктор Блъсков
Мнения
19:05
29.11.2025
Още от
(Мнения)
09:00
29.11.2025
Пълнят бюджета от един джоб в друг
11:51
28.11.2025
Бюджетът е лош, но по-лоши са само героите от жълтопаветната революция
10:23
28.11.2025
Тъкмят бюджет със златно сечение
10:19
28.11.2025
Жадуват мира, но си искат войната
10:17
28.11.2025
Петя Алтимирска, шеф на сдружението за защита на животните КАЖИ, пред "Труд news": В онлайн каналите за насилие над животни почти винаги има и насилие с деца
10:11
28.11.2025
Протестът имаше партиен елемент, но далеч не беше само партиен
10:01
28.11.2025
Металотърсачът - законен или незаконен уред
16:00
27.11.2025
Отворено писмо на "Месец на семейството" относно признаването на еднополови бракове
Всичко по темата
Най-четени
Мнения
Пак ще има КРИЗА с водата - малкия парламент с Емил Димитров - Ревизоро (ВИДЕО)
19:05
29.11.2025
235
Виктор Блъсков
„Лигли и лигльовци“ срещу демокрацията: Кой хвърля София в хаос?
13:47
29.11.2025
1 220
Труд онлайн
Поп мистицизъм. Води ли Църквата или следва?
09:30
29.11.2025
490
Иван Стамболов-Сула
Пълнят бюджета от един джоб в друг
09:00
29.11.2025
624
Екип на Труд news
Бюджетът е лош, но по-лоши са само героите от жълтопаветната революция
11:51
28.11.2025
1 996
Кристиян Шкварек
Тъкмят бюджет със златно сечение
10:23
28.11.2025
1 657
Труд news