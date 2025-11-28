Магазинът за хората се сви до щанд

Процесът е сложен и многоетапен, оправдават се от земеделското министерство

Обещани са поне 50 магазина до Нова година

Несъществуващите обекти вече имат назначен Съвет на директорите

“Магазин за хората” скоро няма да има, но от министерството на земеделието обещават да се разкрият щандове в големите магазини.

“По отношение на операционния модел - това на първи етап няма да бъде самостоятелен супермаркет или минимаркет в обичайния му формат, а ще се използват елементи от модела “Магазин в магазина”, където на специално обозначени места в партньорски, вече съществуващи и работещи магазини, ще се излагат стоките от асортимента на “Магазин за хората”. Това посочват от земеделското министерство в отговор на въпроси на OFFNews, зададени по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

“Магазин за хората” влезе извънредно в бюджета за 2025 г. през лято по идея на председателя на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски. Намерени бяха и отпуснати общо 10 млн. лв.

Към днешна дата от МЗХ оправдават огромното забавяне по отварянето на “новия магазин” с това, че става дума за “сложен и многоетапен процес, който обхваща множество административни и правни действия, комуникации между различни институции и разбира се пазарно проучване на най-добрите условия, при които могат да се закупят хранителните стоки от първоначалния асортимент, с който ще стартира този тип социални ориентирана търговия”.

В отговора си от земеделското министерство припомнят, че търговското дружество е 100% собственост на МЗХ, като решението за неговото основаване бе взето на 6 август от Министерския съвет.

На несъществуващия магазин бе назначен съвет на директорите и открити набирателни сметки, по които е бил преведен уставният капитал, а дружеството “Магазин за хората” ЕАД бе официално регистрирано в Търговския регистър.

“В този смисъл “магазин за хората” вече функционира”, пишат в отговора си до OFFNews от МЗХ.

Несъществуващият магазин действително “функционира” във виртуалното пространство - наскоро бе открит сайт на “Магазин за хората” (б. а. от въпросния сайт става ясно, че дружеството има само централен офис в София, намиращ се на бул. “България” 81Б, ет. 5).

“Още през месец септември министър Тахов обяви, че предстои в рамките на декември да бъдат заредени поне 50 магазина с над 30 стоки през “Магазин за хората”. Всичко на този етап върви по план и не се очаква забавяне на този срок”, уверяват от земеделското министерство.

“Ценовата и асортиментна политика в този проект е насочена към осигуряване на достъпни цени за потребителите, сравними с промоционалните цени на големите търговски вериги. В общия брой тези цени са поне 10-30% по-ниски от регулярните цени на рафт. Такава ценова политика дава възможност на жителите на малките населени места (където са съсредоточени усилията на “Магазин за хората” за организиране на първите доставки и излагания на доставяните от нас стоки) да закупуват стоки от първа необходимост близо до дома на достъпна цена и да не им се налага да пътуват до големия град, за да се запасяват”, пишат още от МЗХ.