Концесионната процедура за летище Пловдив тръгва през февруари

През февруари 2026 година ще бъде открита концесионната процедура за летище Пловдив. Това съобщи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. По думите му, опитите на държавата да развие летището не дават резултат, като там има трудности да се изплащат заплатите и на малкото персонал.

Вицепремиерът каза още, че Южна България и Пловдивският регион са част от новия стратегически коридор Черно море - Егейско море - Балтийски море, който е свързан с войната в Украйна.

Той посочи, че предстои на 4 декември в Брюксел да бъде подписано рамково споразумение за сътрудничество между България, Гърция и Румъния, което ще ускори планирането и финансирането на тези коридори. "Това споразумение включва три основни оси, които включват железопътни и пътни отсечки. Най-голямата победа на България е два нови моста над р. Дунав - Силистра - Кълъраш и Никопол - Турну Мъгуреле", каза вицепремиерът.

Той съобщи, че започва голяма инвестиция и представи данни за бъдещото изграждане на оптична свързаност в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик и Хасково. В област Пловдив ще се изградят 390 км. оптична свързаност до малки населени места в общините Кричим, Перущица, Съединение, Сопот, Карлово, Хисаря, Калояново, Първомай и Лъки, като това ще засегне над 55 хил. жители. Те ще получат и базови станции, с които ще имат достъп до 5G връзка.

Общо 190 км оптична свързаност ще се осигури за населени места в общините Сърница, Ракитово, Батак, Пещера, Септември, Белово и Лесичово в областПазарджик. Проектът ще достигне до 26 хил. души.

За област Смолян се предвиждат 220 км оптична мрежа, която ще засегне над 27 хил. души. Тя ще е в населени места от общините Доспат, Борино, Девин и Чепеларе. За първи път високоскоростен интернет ще има и на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Златоград.

Оптичен интернет ще бъде осигурен и на граничните пунктове Ивайловград и Свиленград. В област Хасково ще се изградят 200 км нова оптична мрежа за над 10 хил. души в общините