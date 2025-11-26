ЕЦБ: Високите оценки увеличават рисковете за финансовата стабилност

Още по темата: ЕЦБ остави лихвите без промяна 31.10.2025 07:28

Докладът отразява последните предупреждения от централните банкери

Европейската централна банка вижда „повишени“ рискове за финансовата стабилност в региона, като преувеличените оценки на активите са податливи на резки корекции, а фискалните предизвикателства в някои страни могат да подложат на изпитание доверието на инвеститорите, пише Bloomberg.

ЕЦБ предупреди, че загрижеността относно високия публичен дълг в някои развити икономики може да напрегне глобалните пазари на облигации, което може да промени международните капиталови потоци и да разтърси валутите.

В доклада се подчертава, че „устойчиво високите оценки и нарастващата концентрация на пазара на акции“ повишават вероятността от внезапни корекции на цените, а несъответствията в ликвидността и областите с висока ливъридж могат да засилят напрежението на пазара.

„Настроенията на пазара могат да се променят рязко поради влошаване на перспективите за растеж, например, или разочароващи новини за въвеждането на изкуствен интелект“, заяви ЕЦБ в своя полугодишен доклад за финансовата стабилност.

Тя също така предупреди, че загрижеността относно високия публичен дълг в някои развити икономики може да окаже натиск върху глобалните пазари на облигации, което може да промени международните капиталови потоци и да разтърси валутите.

Докладът отразява последните предупреждения от централните банкери и регулатори по целия свят за нарастващите рискове за финансовата стабилност. Те също посочват рекордно високите оценки на финансовите пазари, нарастващия публичен дълг и продължаващата несигурност в търговията.

По-специално, възходът на компаниите, свързани с изкуствения интелект, привлече вниманието на официалните лица, които се притесняват от бърза корекция. Напоследък инвеститорите започнаха да поставят под въпрос мащаба на инвестициите в тази технология. Това допринесе за първия месечен спад на S&P 500 от април насам.

ЕЦБ подчерта в доклада си, че „устойчиво високите оценки и нарастващата концентрация на пазара на акции“ повишават вероятността от внезапни корекции на цените. Вицепрезидентът Луис де Гиндос все още омаловажава опасенията от инвестиционна балон, подобен на интернет бумът от 90-те години.

„Това не е същото като балона с домейни“, тъй като компаниите имат „много ясни бизнес планове“ и високи приходи, каза той на пресконференция. „Може да имате съмнения относно оценките, но да се каже, че има балон, не отразява реалната ни гледна точка по въпроса.“

В доклада се посочва също, че „ликвидността в отворените инвестиционни фондове, високата ливъридж сред хедж фондовете и непрозрачността на частните пазари могат да засилят напрежението на пазара“.

По отношение на потенциалното преоценяване на суверенния риск, ЕЦБ заяви, че „днес ще бъде по-трудно да се абсорбира, отколкото преди, поради постепенното преминаване на инвеститорите към по-чувствителни към цените инвеститори“.

По-скоро възприятията за риска „се фокусираха върху влошаващата се траектория на фискалните фундаменти във Франция“, заяви ЕЦБ. Втората по големина икономика в региона се бори да овладее бюджетния си дефицит и дълговото си бреме.

В същото време ЕЦБ подчерта, че въпреки някои търговски споразумения, съмненията относно бъдещето и дългосрочните икономически и финансови ефекти от тарифите продължават да оформят финансовата стабилност в еврозоната.