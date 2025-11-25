КРИБ няма да участва в утрешния протест срещу Бюджет 2026

"Не сме политическа организация"

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) няма да участва в организирания на 26 ноември протест срещу приемането на Бюджет 2026. Това съобщиха от работодателската организация в позиция, изпратена до медиите.

"Във връзка с организирания протест на 26 ноември срещу приемането на Бюджет 2026 и зачестилите запитвания в тази връзка от медиите, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) заявява, че като национално представителна работодателска организация не може да се включи в протеста", се казва в текста.

"КРИБ не е политическа организация и не може да протестира с политически и партийни цели - за разлика от други организации, като КНСБ, например. КРИБ е заявила ясно критиките си срещу ключови предложения на Бюджет 2026 и особено философията му на засилваща се всеобхватна роля на държавата в икономиката, която се финансира през дългове и повишена данъчна тежест - логично водейки до стагфлация и загуба на икономическа свобода", се посочва в позицията, подписана от Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ.