Чиновници готови да стачкуват за заплати

Разликата за една длъжност е 4-5 пъти

От КТ “подкрепа” настояват за промени в механизма за формиране на възнагражденията

Ако управляващите неглижират протестите, ще преминем към стачка, предупреди председателят на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов.

От синдиката настояват да се промени механизмът, по който се формира възнаграждението за държавната администрация. За една длъжност в различни администрации разликата някъде е 4-5 пъти. “Тези глупости навремето ги направи Симеон Дянков, когато стана министър на финансите. Държавните служители станаха 70%. Доплащането за професионален опит и стаж се изведе. Тогава извадиха осигурителните вноски от заплатите им. Държавата просто ги мести от един джоб в друг. Ние сме за това те да си плащат осигурителните вноски. Тогава стават част от осигурителния доход, върху който се изплащат обезщетения. Когато това стане, логично е да отпаднат и другите ограничения, като например те да имат доходи извън работата си като държавни служители”, коментира пред БНР Димитър Манолов.

Той обясни, че в страната има 302 централни администрации - комисии, служби, институти и т. н,

“Не се наемам да обсъждам тяхната дейност, но числото 302 леко ме напряга. Не могат ли да се обединят?! Не може, защото всяка от тях има началник, който е някаква политическа проекция, каза шефът на КТ “Подкрепа” и допълни, че имаме и 260 общински администрации със съответните общински съвети. “Там е политическата клиентела”, смята синдикалистът.

“Първите заплати, които бяха вързани за средните работни, бяха на народните представители”, отбеляза още той.

Манолов съобщи, че във Фискалния съвет получават възнаграждение, което е три пъти средното за обществения сектор и три пъти минималната заплата за всяко заседание.

“Щедро увеличение е предвидено и за бюджетите на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор и Комисията за противодействие на корупцията. Тези ужасни дисбаланси непременно трябва да бъдат прекратени”, категоличен е Манолов.

Той коментира и увеличението на пенсиите.

“Това, което наричат Златно швейцарско правило, нанася най-голяма щета по отношение размерите на пенсиите. Плащаме осигурителни вноски на база осигурителен принос, на база ръст на осигурителния доход, а ръстът на пенсиите е във връзка с инфлацията. Дори инфлацията присъства като фактор в ръста на осигурителния доход. Ако пенсиите бяха увеличавани единствено спрямо ръста на осигурителния доход, сега техните размери щяха да са съвсем различни. Златното швейцарско правило години наред натиска пенсиите надолу”, смята шефът на КТ “Подкрепа”.