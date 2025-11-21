Украйна увеличава вноса на газ по Трансбалканския коридор

Украйна значително увеличава вноса си на природен газ по южния Трансбалкански маршрут през Гърция и България, за да компенсира загубите на доставки след руските въздушни атаки срещу украинска енергийна инфраструктура, предаде БТА.

По данни на украинския газопреносен оператор „Нафтогаз“, Украйна днес ще получи 2,28 милиона куб. м газ по Трансбалканския коридор, след като ден по-рано бе внесла 1,28 милиона куб. м. Този маршрут свързва Украйна с терминалите за втечнен природен газ в Гърция, като минава през Молдова, Румъния и България.

Атаки с дронове и ракети срещу енергийната инфраструктура лишиха Киев от половината от местното производство на газ, принуждавайки Украйна да внесе допълнителни 4 милиарда кубически метра газ през настоящия зимен отоплителен сезон, за да компенсира недостига.

Украйна възобнови вноса на газ по Трансбалканския коридор в началото на ноември след рязкото увеличаване на руските въздушни атаки.

Данните на оператора показват, че Украйна планира да внесе около 23 милиона кубически метра газ днес, включително приблизително 10 милиона куб. м от Унгария, около 9 милиона от Полша и 4,8 милиона от Словакия, като обемите са колкото и през октомври.