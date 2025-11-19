БАБХ вдига цени на храни с такси

Пишат писмо до премиера

Бизнесът предупреждава за поскъпване

13 асоциации от хранително-вкусовата индустрия се вдигнаха на бунт срещу огромното повишение на таксите, събирани от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Новата тарифа е приета от Министерски съвет преди седмица и трябва да влезе в сила от 1 декември. Вдигат се, и то драстично, всякакви такси - за ферми и мандри, за цехове и фабрики, за магазини за храни и за ресторанти.

В пъти по-скъпо ще струват изследванията за болести по животни, отварянето на ветеринарна клиника или на бакалия и т. н. “Например такса за цех, която сега е 34 лв., от 1 декември ще стане 1060 лв. (а след Нова година ще е 542 евро). Магазини или ресторанти с площ до 50 кв. метра ще трябва да плащат шест пъти повече по новата тарифа - 230 евро, вместо 34 лв.”, съобщи БНТ, като цитира възмутени представители на бранша. Те заявяват, че ако постановлението влезе в сила, ще бъдат принудени да качат цените. Така за пореден път държавата, която уж иска да укротява инфлацията, ще стане основен виновник за поскъпване и то броени дни преди въвеждане на еврото.

В писмо до премиера Росен Желязков 13 обединения - на производители на месо, напитки, хляб, олио, рибни и млечни продукти, вино, плодове и зеленчуци, захар и захарни изделия, сладкари, ресторантьори, настояват за замразяване на таксите и ново обсъждане.

От БАБХ се оправдават в позиция, изпратена до БНТ, че новите ставки били заради “промени в европейското и националното законодателство”. Целта била да се намалят големите разлики в сумите, които плащат различните бизнеси за “услугите” на агенцията. БАБХ добавя и дежурното за чиновниците обяснение - тарифата не била обновявана отдавна.

“Увеличението на таксите, предвидено в новата тарифа, многократно надвишава както официалната инфлация, така и ръста на разходите за подобен тип дейности”, категоричен е бизнесът.