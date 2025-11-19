Румъния няма да поема контрола върху рафинерията на "Лукойл" в Плоещ

Още по темата: "Лукойл": Полагаме усилия за продажба на рафинерията и бензиностанциите в България на нов собственик 19.11.2025 17:01

Задължават собственика да я обяви на търг

Румънската държава няма да поема контрола върху рафинерията на "Лукойл" - "Петротел" в Плоещ, макар че този вариант беше анализиран интензивно през последните седмици, са заявили източници пред телевизия Диджи 24.

Основната причина е липсата на "незабавен паричен поток" от около 200 милиона евро - сумата, необходима за бързото влизане в експлоатация на рафинерията в случай на временна национализация, посочват източниците.

Според получените от телевизията информации, властите са решили да променят стратегията: вместо пряко поемане на собствеността процедурата ще бъде разделена на два ясни и ускорени етапа със задължаване на настоящия собственик да обяви на търг активите, предаде БТА.

Първата мярка се отнася именно до рафинерията "Петротел" в Плоещ, смятана за най-чувствителния компонент заради стратегическата й важност. Правителството възнамерява да приеме нормативен акт на 21 ноември, с който да позволи обявяването за продажба на рафинерията под надзора на държавата, така че трансанкцията да се осъществи възможно най-скоро, посочват източниците на телевизията.

Рафинерията "Петротел" осигурява около 20 процента от потреблението на горива на национално ниво, което превръща в приоритет решаването на настоящата ситуация, отбелязва Диджи 24.

Вторият етап се отнася до мрежата от около 300 бензиностанции, които също предстои да бъдат обявени за продажба. Източниците посочват, че правителството подготвя втори нормативен акт, който следва да бъде одобрен до 13 декември, за да изясни процедурата по продажбата и трансфера им.

Правителството иска да избегне по този начин блокажите и да ускори процеса, като се има предвид големия брой на обектите и юридическата сложност на операцията, посочва още румънската медия.