"Лукойл": Полагаме усилия за продажба на рафинерията и бензиностанциите в България на нов собственик

Руският енергиен гигант "Лукойл" излезе със специално съобщение за активите си в България и назначаването на особен управител. От компанията се надяват, че особеният управител на рафинерията в България ще осигури нормалната им работа за снабдяване на пазара.

"След приемането на закон в България, въвеждащ външно управление в предприятията ѝ, всички правомощия са прехвърлени на външен управител, считано от 17 ноември", се казва в позиция на руската компания, цитирана от Интерфакс.

Компанията изразява надежда, че „външният мениджър ще действа в стриктно съответствие с приложимото законодателство, за да осигури продължаването на дейността на организациите, да осигури нормалната им работа за снабдяване на българския пазар с гориво, плащане на данъци и поддържане на високите стандарти на социалната политика за служителите на завода, установени и подкрепяни от "Лукойл".

В съобщението е уточнено, че енергийният консорциум е получил Генерална лицензия от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) до 13 декември 2025 г. с цел продажба на международните си активи.

"Лукойл" полага необходимите усилия за завършване на сделката и продажба на рафинерията, мрежата от бензиностанции и други активи в България на нов собственик и очаква, че дейностите на външния управител няма да попречат на това. Компанията си запазва правото да потърси съдебна защита на своите права и законни интереси, ако те бъдат нарушени“, се подчертава в изявлението.

От компанията посочват, че от 1999 г. насам са инвестирали над 4,5 милиарда долара.

А също така предупреждават, че запазват правото си да търсят съдебна защита на правата си.

Изявлението на "Лукойл" дойде след като OFAC предупреди, че може да отнеме лиценза на компанията за продажба на чуждестранните й активи, който е валиден до 13 декември, по всяко време, ако сметне за недостатъчни усилията за завършване на сделката.