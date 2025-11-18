Защо богатите отдават златните си ключета под наем?

Още по темата: Златото с рекордна цена, среброто достига исторически връх 13.10.2025 09:34

Заможните инвеститори все по-често се обръщат към иновативни стратегии

Все повече богати инвеститори и компании за управление на семейни активи не се задоволяват с това да оставят златните си кюлчета да бездействат в трезорите. Те ги отдават под наем на рафинерии, бижутери и производители срещу лихва, противопоставяйки се на репутацията на златото на актив, който не носи такава, съобщава CNBC.

На лондонския извънборсов пазар лизингите на злато позволяват на собствениците да отпускат физически кюлчета на участниците на пазара в замяна на лизингова ставка, като икономическите фактори се отразяват в кривата на форвардните цени на златото и лихвените разлики За трейдърите увеличеното предлагане на кредитиране обикновено облекчава лизинговите ставки и може да намали премиите между спот и форвардните цени, което пряко засяга XAUUSD carry trades и разходите за къси заеми. Наблюдението на лихвите по лизинга на злато и извънборсовите форуърдни точки може да помогне за оценяване на физическата ограниченост и условията за финансиране, ако тази тенденция при лизинга продължи. Изследванията показват, че златото и Bitcoin играят различни роли, с ниска и променяща се във времето корелация, така че специфичният за златото лизинг и потоците към сигурно убежище обикновено не се отразяват директно върху BTC, което подчертава различните движещи сили на пазарите на цифрови и благородни метали.

Тъй като цените на златото продължават да се движат на исторически високи нива, заможните инвеститори все по-често се обръщат към иновативни стратегии за генериране на доходи от своите активи, включително отдаване под наем на неизползвани златни кюлчета.

Тази тенденция подчертава променящата се динамика на пазара на благородни метали,

където традиционните активи, които се считат за сигурно убежище, се използват за постигане на доходност в среда с високи лихви.

Според CNBC тази практика позволява на богатите да печелят от злато, което иначе би останало неизползвано, като се възползват от спот цените, които са се повишили поради геополитическите напрежения и икономическата несигурност. За търговците на криптовалути това развитие на пазара на злато представлява интересна корелация, тъй като Bitcoin често отразява ролята на златото като хедж срещу инфлацията и девалвацията на фиатните валути. След като спот цените на златото наскоро достигнаха рекордни нива от около 2700 долара за унция към ноември 2025 г., опитни търговци наблюдават как тези повишени нива могат да повлияят на крипто волатилността и обемите на търговия с основни двойки като BTC/USD.

Историческите върхове на златото и тяхното влияние върху стратегиите за търговия с криптовалути

Скокът в цените на златото до исторически нива не е само благодат за притежателите на физически активи, но и сигнал за пазарите на криптовалути. Както се съобщава във финансовите анализи, златото отбеляза забележително покачване, като цените се повишиха с над 20% от началото на 2025 г. насам, подтикнати от покупките на централните банки и търсенето на сигурно убежище в условията на глобална нестабилност. Тази обстановка подтикна богатите да „отдават под наем“ своите златни кюлчета чрез лизингови споразумения, при които златото се отдава на институции или бижутери за краткосрочно ползване, което носи доходност от 1-2% годишно, без да се продава актива. От търговска гледна точка тази тенденция подчертава ликвидността и привлекателността на златото, което е паралелно на нарратива за Bitcoin като „цифрово злато“.

Крипто търговците трябва да обърнат внимание на често наблюдаваната обратна корелация: когато цените на златото се стабилизират на високи нива, обемите на търговия с Bitcoin на платформи като Binance могат да скочат, като BTC претърпява дневни колебания от 5-10%.

Ако се вгледаме по-задълбочено в търговските възможности, практиката на наемане на златни кюлчета отразява по-широки институционални потоци, които крипто инвеститорите могат да експлоатират. Тъй като доходността на златото осигурява нискорисков приход, подобни стратегии се появяват в протоколите за децентрализирано финансиране (DeFi), където потребителите залагат крипто активи за доходност, която далеч надхвърля традиционния лизинг на злато.