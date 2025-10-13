Златото с рекордна цена, среброто достига исторически връх

Още по темата: Златото с исторически връх, премина границата от 4000 долара за унция 08.10.2025 07:53

Златото се повиши с 1,5% до исторически връх от 4078,05 долара за унция

Златото скочи до рекордно високо ниво в понеделник, подкрепено от търсенето на сигурно място на фона на подновеното търговско напрежение между САЩ и Китай и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв на САЩ, докато среброто също скочи до исторически връх, съобщава Reuters.

Спот цената на златото се повиши с 1,5% до исторически връх от 4078,05 долара за унция.

Фючърсите на златото в САЩ с доставка през декември скочиха с 2,3% до 4093,50 долара.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в петък да наложи 100% тарифи върху китайски стоки за Съединените щати и обяви нов контрол върху износа на критичен софтуер до 1 ноември в отговор на ограниченията на Китай върху редкоземни елементи и оборудване, които Пекин защити в неделя като оправдани, като същевременно се въздържа от налагане на допълнителни мита върху американски стоки.

„Интересно е, защото събитията в Близкия изток напоследък бяха отслабнал попътен вятър за пазара на злато, но сега имаме това повторно появяване на рискове поради разгорещеното търговско напрежение между САЩ и Китай“, каза анализаторът на Capital.com Кайл Рода.

Спот цената на среброто скочи с 2,7% до рекордно високо ниво от 51,70 долара за унция, водена от подобни фактори като златото, наред със стегнатостта на спот пазара.

Goldman Sachs заяви в неделя, че се очаква цените на среброто да се повишат в средносрочен план поради потоците от частни инвестиции, но предупреди за повишена краткосрочна волатилност и рискове от спад в сравнение със златото.

Недоходните кюлчета са се повишили с 53% от началото на годината, водени от геополитически рискове, заедно със силното изкупуване на злато от централната банка, притока на борсово търгувани фондове, очакванията за намаляване на лихвите от Федералния резерв и икономическата несигурност, произтичаща от тарифите.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще се обърне към годишното събрание на NABE във вторник, което може да даде нови сигнали за намаляване на лихвите. Други представители на Федералния резерв са планирани да говорят през цялата седмица.