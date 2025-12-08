Огнен ад в Австралия: Пожарите са извън контрол, 40 къщи са изпепелени

Австралийски пожарникар загина при гасенето на пожари, които засягат два щата и вече са унищожили около 40 къщи, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Петдесет и девет годишният мъж е бил ударен от падащо дърво, докато гасял пожар близо до град Буладела в щата Нов Южен Уелс. Само през уикенда пожарите са унищожили 3500 хектара гори и четири къщи, заяви комисарят на доброволческата пожарна служба на Нов Южен Уелс Трент Къртин.

Екипите на спешна помощ не са успели да спасят мъжа. Пожарникарите очакват борбата с огъня да продължи няколко дни. Днес в щата са регистрирани 52 горски пожара, девет от които остават извън контрол. Общият брой унищожени къщи през уикенда е 20.

В щата Тасмания ситуацията също е критична: 19 къщи са били унищожени при пожар в крайбрежното селище Долфин Сандс. Днес пожарът е овладян, но пътят към населеното място остава затворен и не е безопасно жителите да се върнат по домовете си, посочва местната власт.