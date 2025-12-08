Мощно земетресение удари САЩ и Канада

Мощно земетресение с магнитуд 5,7 по Рихтер разтърси територията на канадския Юкон, в близост до границата с американския щат Аляска. Това съобщи Алтайско-Саянският филиал на Единната геофизична служба на РАН, цитиран от Интерфакс.

Трусът е регистриран в понеделник в 03:57 ч. московско време, като епицентърът му е на около 519 километра източно от Анкъридж, САЩ. По оценка на руската сеизмична служба земетресението е било „много силно“ в епицентралната зона.

Американската геоложка служба (USGS) отчита магнитуд 5,8 и дълбочина на труса от около 5 километра — стойности, които го правят потенциално осезаем за голяма територия.

Събитието идва само дни след серия мощни трусове в региона. В събота там бяха регистрирани земетресения с магнитуд между 6,5 и 7 по Рихтер, последвани от множество вторични, включително силни.