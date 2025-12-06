Су-30МКИ на ново ниво: как Путин и Индия ще модернизират изтребителите

Друга възможност за модернизация на Су-30МКИ би била интегрирането на руски радар

По време на посещението на руския президент Владимир Путин в Индия от 4 декември се очаква представители на двете страни да обсъдят плановете за модернизация на индийския флот от изтребители Су-30МКИ „поколение 4+“ и евентуално за по-нататъшно разширяване на производството. Влязъл в експлоатация през 2002 г., Су-30МКИ е най-широко произвежданият вариант на Су-30 и най-произвежданият постсъветски руски тип изтребител, като над 270 са закупени от индийското Министерство на отбраната. Коментирайки плановете за модернизация на самолета, директорът на руската Федерална служба за военно-техническо сътрудничество Дмитрий Шугаев заяви, че наред с разговорите за съвместно производство на съвременни въздушни оръжия, Русия и Индия вече обсъждат възможността за по-нататъшно производство на Су-30МКИ в Индия и по-нататъшна модернизация на самолета, пише Military Watch Magazine.

Въпреки че Су-30МКИ беше близък претендент за титлата най-способен изтребител в света, когато за първи път влезе на въоръжение през 2002 г., оттогава позицията му значително намаля, като сензорите, двигателите и оръжията му се считат за все по-остарели. През 2022 г. руските въоръжени сили започнаха да интегрират двигателите АЛ-41Ф1С, разработени от изтребителя Су-35, във флота на страната от Су-30СМ, като значително по-ефективната му силова установка осигурява много по-голям обхват, по-висока товароносимост на оръжия и по-голяма маневреност. Двигателят не само увеличава съотношението тяга/тегло на Су-30, но и осигурява триизмерно векторно управление на тягата, подобрявайки двуизмерното векторно управление на тягата, което Су-30МКИ беше първият изтребител в света, внедрил в експлоатация.

След неотдавнашното потвърждение, че руските Въздушно-космически сили са започнали да интегрират ракети „въздух-въздух“ Р-77М, разработени за изтребителя Су-57, във флота си от Су-35С, се появи и възможността те да бъдат закупени от индийските ВВС, за да подобрят флота си от Су-30МКИ, МиГ-29К и МиГ-29УПГ. Ракетата има почти двойно по-голям обсег на поражение и по-усъвършенствана глава за насочване от руската Р-77-1 и местната „Астра“, на които в момента разчитат индийските изтребители, и би намалила, ако не и напълно, разликата в производителността с изтребителите J-10C на пакистанските ВВС, оборудвани с китайски ракети „въздух-въздух“ PL-15. Наред с Р-77М, Русия може да предостави подкрепа за разработването на нови варианти на ракетата „Астра“ с превъзходни възможности и да продължи напред с разработването на по-голяма ракета „въздух-въздух“ с много голям обсег , еквивалентна на руската Р-37М и китайската PL-17, за която се съобщаваше през 2020 г., че е в процес на обсъждане.

Друга възможност за модернизация на Су-30МКИ би била интегрирането на руски радар с активна електронно сканирана антенна решетка (AESA), вероятно базиран на новия дизайн, разработен за изтребителя Су-57М1 . Въпреки че индийското министерство на отбраната предварително планираше да закупи вътрешно разработен AESA радар за Су-30МКИ, широко се повдигат въпроси относно способността на електронния сектор на страната да произведе конкурентен радар в приемлив срок. Руска алтернатива би могла да осигури по-леснодостъпно и усъвършенствано временно решение за част от флота, докато не завърши разработката на местна алтернатива.