МНС: Заповедта за арест на Путин ще остане дори ако бъде одобрена амнистия

Заповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд (МНС), срещу руския президент Владимир Путин и петима други руски граждани, обвинени във военни престъпления в Украйна, ще останат в сила, дори ако по време на мирните преговори, водени от САЩ, бъде одобрена обща амнистия, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изявление на прокурори от МНС.

Заместник-прокурорите Маме Мандиай Нианг от Сенегал и Назхат Шахим Хан от Фиджи, които отговарят за разследванията в съда, откакто главният прокурор Карим Ахмад Хан е в отпуск, заявиха, че за да бъдат отменени издадените от съда заповеди, е необходима резолюция на Съвета за сигурност на ООН.

Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Путин и на още петима души за предполагаемата им роля в извършването на жестокости по време на войната в Украйна. Путин и комисарката по правата на децата към руската президентска канцелария Мария Лвова-Белова са обвинени в незаконно депортиране на стотици деца от Украйна, припомня БТА.

Русия не признава юрисдикцията на Международния наказателен съд и неведнъж е отхвърляла обвиненията във военни престъпления.

Сред останалите обвинени са Сергей Шойгу, секретар на Съвета за сигурност на Русия и бивш министър на отбраната, и началникът на Генералния щаб на Русия генерал Валерий Герасимов, които са издирвани за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството заради нападения срещу мирни жители.

"Ако има мирно споразумение, което след това накара Съвета за сигурност на ООН да ни помоли да отложим разследването, тогава това е казус - това е политическа процедура за Съвета за сигурност на ООН. Но ще се отнася до нас, в крайна сметка това не пречи правосъдието да бъде раздадено", заяви Назхат Шахим Хан, позовавайки се на Римския статут (договорът, учредил Международния наказателен съд).