САЩ предвиждат цивилизационно заличаване на Европа до 20 години (Подробности)

"Не можем да я отпишем – това би било саморазрушително"

Белият дом публикува Национална стратегия за сигурност

Европа е изправена пред тотален културен разпад в рамките на следващите 20 години, което е неизбежно.

Твърдението е направено в Националната стратегия за сигурност на САЩ, в която се отбелязва, че Европа има икономически проблеми, но се казва, че те са „засенчени от реалната и по-сурова перспектива за изчезване на цивилизацията“ в рамките на следващите 20 години, съобщава Politico.

"Икономическият упадък е засенчен от реалната и по-сурова перспектива за цивилизационно заличаване. По-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейности на Европейския съюз и други транснационални организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, миграционните политики, които трансформират континента и създават конфликти, цензурата на свободата на словото и потискането на политическата опозиция, спада на раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие“, се казва в 33-страничния документ, публикуван от администрацията на президента Доналд Тръмп.

"Поради това, далеч не е очевидно дали някои европейски страни ще имат достатъчно силни икономики и армии, за да останат надеждни съюзници. Искаме Европа да остане европейска, да си възвърне цивилизационното самочувствие и да се откаже от неуспешния си фокус върху регулаторното задушаване", се допълва в стратегията.

В същото време, американската страна признава, че „Европа остава стратегически и културно жизненоважна за Съединените щати“.

"Трансатлантическата търговия е един от стълбовете на световната икономика и американския просперитет. Европейските сектори, от производството до технологиите и енергетиката, остават сред най-стабилните в света. Европа е дом на авангардни научни изследвания и водещи световни културни институции. Не само че не можем да си позволим да отпишем Европа – това би било саморазрушително".

"Нашата цел е да помогнем на Европа да коригира сегашната си траектория. Ще ни е необходима силна Европа, която да ни помогне да се конкурираме успешно и да работи в синхрон с нас, за да предотврати доминирането над Европа от страна на всеки противник".

"Искаме да подкрепим нашите европейски съюзници в запазването на свободата и сигурността, като същевременно възстановим цивилизационното самочувствие и западната идентичност на Европа", пише в стратегията. И още:

"Ще се противопоставим на водените от елита, антидемократични ограничения върху основните свободи, англосферата и останалата част от демократичния свят, особено сред нашите съюзници".

Войната Русия-Украйна

САЩ подчертават, че е в техен интерес войната в Украйна да спре, включително за да се възстанови „стратегическата стабилност“ с Русия. Белият дом твърди обаче , че „нестабилните малцинствени правителства“ в Европа имат „нереалистични очаквания за войната“, като същевременно намеква, че те пречат на мирния процес.

"Липсата на самочувствие (на европейците - бел.ред.) е най-очевидна в отношенията с Русия. Европейските съюзници се радват на значително предимство в твърдата сила пред Русия по почти всички показатели, с изключение на ядрените оръжия", пише в стратегията.

В резултат на войната, отношенията на Европа с Русия са дълбоко отслабени и много европейци дори считат Русия за екзистенциална заплаха.

Основен интерес на Съединените щати е да договорят бързо прекратяване на военните действия в Украйна, за да стабилизират европейските икономики, да предотвратят неволна ескалация или разширяване на войната и да възстановят стратегическата стабилност с Русия, както и да позволят възстановяването на Украйна след военните действия, за да може тя да оцелее като жизнеспособна държава, се казва в документа.

Енергетика

В стратегията се посочва, че възстановяването на "американското енергийно господство" (в петрола, газа, въглищата и ядрената енергия) и връщането на необходимите ключови енергийни компоненти е основен стратегически приоритет. "Евтината и изобилна енергия ще създаде добре платени работни места в Съединените щати, ще намали разходите за американските потребители и предприятия, ще стимулира реиндустриализацията и ще помогне за запазване на нашето предимство в най-съвременните технологии като изкуствения интелект", се казва в документа.

В него е посочено още, че САЩ ще се стремят да разширят енергийния си износ, като начин за задълбочаване на отношенията със съюзниците и ограничаване влиянието на противниците.

"Ние отхвърляме катастрофалните идеологии за „климатичните промени“ и „нулевите емисии“, които толкова много навредиха на Европа, застравават

Съединените щати и субсидират нашите противници".

НАТО

Най-късно до няколко десетилетия, някои членове на НАТО ще станат неевропейски (по състав на населението си - бел.ред.). "Поради това е открит

въпросът дали те ще гледат на мястото си в света или на съюза си със Съединените щати по същия начин, както тези, които са подписали устава на НАТО", посочват от Белия дом.

Администрацията на САЩ също така иска да сложи край на на възприятието за НАТО като "постоянно разширяващ се съюз и предотвратяване на подобно развитие в действителност“.

Дните, в които Съединените щати поддържаха целия световен ред като Атлас, отминаха, се подчертава в стратегията. От документа става ясно, че от съюзниците и партньорите се очаква да поемат основна отговорност за своите региони и да допринесат много повече за колективната отбрана. Припомня се, че от страните в НАТО се очаква да изразходват 5% от своя БВП за отбрана.

Китай

Китай забогатя, стана могъщ и използва богатството и силата си в значителна своя полза, пише в стратегията.

Според администрация на Тръмп, до това се е стигнало заради три десетилетия "погрешни американски очаквания за Китай - а именно, че като отворим пазарите си за Китай, насърчим американския бизнес да инвестира в Китай и прехвърлим производството си там, ще улесним влизането на Китай в така наречения „международен ред, основан на правила“. Това не се случи".

В същото време, САЩ залагат на "силен и постоянен фокус върху възпирането за потенциална война в Индо-Тихоокеанския регион".