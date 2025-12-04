САЩ може да излязат от търговското споразумение с Мексико и Канада

Съществува вероятност президентът на САЩ Доналд Тръмп да реши през следващата година да изтегли Вашингтон от търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада (USMCA), подписано през 2020 г. Това заяви американският търговски представител Джеймисън Гриър в интервю за списание „Политико“, предаде БТА.

„Президентът (Тръмп) желае (да сключва търговски) сделки, само ако те са изгодни (за Съединените щати). Причината да включим период на преглед в споразумението бе възможността да го преоценим, ревизираме или да се оттеглим от него, ако се наложи“, посочи Гриър в подкаст на изданието.

Той допълни, че се обсъжда и възможността за отделни преговори с Канада и Мексико, което би означавало разделяне на настоящото тристранно споразумение на две двустранни. По думите му тази идея вече е била тема на разговор с президента Тръмп през настоящата седмица.

Белият дом, както и правителствата на Канада и Мексико, не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар.

В сряда президентът Тръмп заяви, че търговското споразумение между САЩ, Мексико и Канада, което подлежи на преглед през следващата година, или ще бъде оставено да изтече, или ще бъде заменено с нова договореност.

USMCA беше сключено по време на първия мандат на Тръмп и замени Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA).