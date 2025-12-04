Съвместен изтребител от пето поколение: Русия и Индия водят преговори по стратегическата програма

Индия се оттегли от програмата поради големи забавяния в разработването на Су-57

Русия и Индия в момента обсъждат възможността за съвместна програма за изтребител от пето поколение, според директора на руската Федерална служба за военно-техническо сътрудничество Дмитрий Шугаев. Той добави, че двете страни обсъждат и варианти за по-нататъшно производство на руския изтребител Су-30МКИ в Индия, по-нататъшна модернизация на самолета, съвместно производство на оръжия, изстрелвани от въздуха, и развитие на военно-техническо сътрудничество в областта на съвременните системи за противовъздушна отбрана и безпилотни летателни апарати. Русия и Индия преди това си партнираха за разработването на силно модифициран вариант на изтребителя от пето поколение Су-57, специално за да отговори на изискванията на индийските военновъздушни сили, като типът е предназначен да бъде произведен съвместно за износ за чуждестранни клиенти. Индия се оттегли от програмата поради големи забавяния в разработването на Су-57, както и високите разходи, свързани с програмата, пише Military Watch Magazine.

Остава несигурно дали съвместната програма ще включва участието на Русия в индийската програма за изтребители от пето поколение AMCA, нови усилия за съвместно разработване на нов вариант на Су-57 или изцяло отделна програма. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди на 2 декември , че руският президент Владимир Путин ще обсъди съвместното производство на Су-57 с индийския премиер Нарендра Моди по време на пътуването си до Делхи, след като индийският министър на отбраната Раджеш Кумар Сингх през юли потвърди, че преговорите за доставка на самолета са в ход. Руският посланик в Индия Денис Алипов през ноември потвърди , че тези разговори продължават. Очакваните забавяния на местната програма за изтребители от следващо поколение на FGFA и липсата на други възможности за доставка на изтребители от пето поколение от страна на Индия са основни фактори, увеличаващи интереса към Су-57.

Индийските медии съобщиха, че сделка за лицензионно производство може да започне с продажбата на две ескадрили Су-57, построени в Русия, след което ще последва производство на още пет ескадрили на местно ниво. Макар че това би отразявало предишната сделка за лицензионно производство, подписана за Су-30MKI, съвместната програма би разширила обхвата на сътрудничеството отвъд това, което вероятно би довело до по-големи инвестиции от страна на Индия, по-голям трансфер на технологии от страна на Русия и съвместна собственост върху много от разработените технологии. Докато много по-ограничената технологична база на индийския отбранителен сектор през 2000-те години и преобладаващата несигурност относно програмата Су-57 бяха основни фактори, които възпрепятстваха напредъка по съвместна програма в миналото, бойните изпитания на Су-57 от 2022 г. и началото на експортните доставки през ноември 2025 г., съчетани с по-голямата способност на индийските индустрии да допринасят с технологии, биха могли да позволят на нова съвместна програма да протече по-гладко.