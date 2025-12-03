Мъж глътна яйце Фаберже на стойност 19 000 долара

Още по темата: Яйце на Фаберже достигна рекордна цена на рядък търг 03.12.2025 11:24

Заподозряният трябва да се яви отново в съда на 8 декември

Мъж от Нова Зеландия е обвинен в кражба, след като е откраднал медальон с диаманти по доста необичаен начин – като го е погълнал, съобщава Би Би Си.

Погълнатата плячка - медальон с яйце Фаберже на стойност 19 300 щатски долара, все още не е открита, съобщи полицията пред местните медии.

Полицията е извикана в бижутерския магазин Partridge Jewellers в центъра на Окланд миналия петък следобед и 32-годишният мъж е арестуван в магазина минути по-късно. Той е преминал медицинска оценка и остава в ареста, съобщават властите.

Предполагаемото откраднато яйце Фаберже е инкрустирано с 60 бели диаманта и 15 сини сапфира, според уебсайта на бижутерията, и се отваря, за да разкрие миниатюрен октопод от 18-каратово злато.Яйцето „Октопод“, както е наречено, е вдъхновено от едноименния филм за Джеймс Бонд от 1983 г., който се фокусира върху сложен обир на яйца на Фаберже.

Фаберже е световноизвестна бижутерска компания, основана в Русия преди повече от два века, известна със своите яйца, изработени от скъпоценни камъни и благородни метали.

